Сибіга обговорив з кіпрським колегою просування вступу України до ЄС

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з кіпрським колегою Константіносом Комбосом, щоб привітати Кіпр з початком головування в Раді Європейського Союзу.

"Ми зосередилися на просуванні вступу України до ЄС, поглибленні двосторонньої співпраці, зміцненні оборонного співробітництва та посиленні енергетичної стійкості України", - написав він у соцмережі Х.

Також міністри обмінялися поглядами щодо спільних мирних зусиль та їх координації впродовж кіпрського головування в ЄС.

"Я поінформував колегу про ситуацію на полі бою та наслідки російського повітряного терору. Вдячний колезі за підтвердження того, що підтримка України та зусилля з припинення війни будуть серед ключових пріоритетів кіпрського головування в ЄС. Я подякував Кіпру за вже надану та заплановану допомогу", - зазначив Сибіга.

Він наголосив , що Україна та Кіпр й надалі працюватимемо разом задля досягнення спільних цілей — "з єдністю, силою та спільним баченням".

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року Кіпр розпочинає піврічне головування у Раді Європейського Союзу.