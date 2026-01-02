Інтерфакс-Україна
Події
12:13 02.01.2026

Сибіга обговорив з кіпрським колегою просування вступу України до ЄС

1 хв читати
Сибіга обговорив з кіпрським колегою просування вступу України до ЄС
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з кіпрським колегою Константіносом Комбосом, щоб привітати Кіпр з початком головування в Раді Європейського Союзу.

"Ми зосередилися на просуванні вступу України до ЄС, поглибленні двосторонньої співпраці, зміцненні оборонного співробітництва та посиленні енергетичної стійкості України", - написав він у соцмережі Х.

Також міністри обмінялися поглядами щодо спільних мирних зусиль та їх координації впродовж кіпрського головування в ЄС.

"Я поінформував колегу про ситуацію на полі бою та наслідки російського повітряного терору. Вдячний колезі за підтвердження того, що підтримка України та зусилля з припинення війни будуть серед ключових пріоритетів кіпрського головування в ЄС. Я подякував Кіпру за вже надану та заплановану допомогу", - зазначив Сибіга.

Він наголосив , що Україна та Кіпр й надалі працюватимемо разом задля досягнення спільних цілей — "з єдністю, силою та спільним баченням".

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року Кіпр розпочинає піврічне головування у Раді Європейського Союзу.

Теги: #розмова #комбос #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:01 30.12.2025
Сибіга: Росія не надала доказів звинувачень України в нібито "атаці на резиденцію Путіна", бо атаки не було

Сибіга: Росія не надала доказів звинувачень України в нібито "атаці на резиденцію Путіна", бо атаки не було

05:50 30.12.2025
Глави МЗС України та Перу обговорили ситуацію на фронті, атаки РФ та переговори у Флориді

Глави МЗС України та Перу обговорили ситуацію на фронті, атаки РФ та переговори у Флориді

00:59 30.12.2025
Рішення щодо суверенітету України має приймати сам Київ – глава МЗС Канади

Рішення щодо суверенітету України має приймати сам Київ – глава МЗС Канади

21:23 29.12.2025
Сибіга поінформував главу МЗС Панами про масштабні удари РФ та мирні зусилля України

Сибіга поінформував главу МЗС Панами про масштабні удари РФ та мирні зусилля України

18:45 29.12.2025
Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

18:35 29.12.2025
Зеленський обговорив з Мерцом перемовини у США і намагання РФ зірвати дипломатію

Зеленський обговорив з Мерцом перемовини у США і намагання РФ зірвати дипломатію

21:12 28.12.2025
Путін і Трамп узгодили створення "двох робочих груп" щодо мирної угоди в Україні та подальшу телефонну розмову після зустрічі з Зеленським - ЗМІ

Путін і Трамп узгодили створення "двох робочих груп" щодо мирної угоди в Україні та подальшу телефонну розмову після зустрічі з Зеленським - ЗМІ

19:03 28.12.2025
Трамп провів телефонну розмову з Путіним перед запланованою зустріччю із Зеленським

Трамп провів телефонну розмову з Путіним перед запланованою зустріччю із Зеленським

21:15 27.12.2025
Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

23:15 26.12.2025
Трамп планує розмову з Путіним - ЗМІ

Трамп планує розмову з Путіним - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Уряд планує впровадити нову модель водокористування півдня України після деокупації територій - очільник Мінекономіки

Захисники України в ніч на 2 січня знищили або подавили 86 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

ОСТАННЄ

Стефанчук про висловлювання спікера Палати депутатів парламенту Чехії: Це приклад цинізму

Уряд планує впровадити нову модель водокористування півдня України після деокупації територій - очільник Мінекономіки

У 2025 році підготовлено понад 5 тис. операторів БпАК та близько 100 курсантів-льотчиків – Міноборони

Чоловік загинув через російський удар по Херсону – ОВА

Свириденко: цієї ночі була одна з найбільших атак РФ по Запоріжжю

Петиція із закликом припинити експлуатацію диких тварин у цирках в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція із закликом відкрити станцію метро "Герцена" в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

ДБР: ліквідовано міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, в Одесі затримано організатора

УЧХ допоміг жителям Запоріжжя після ударів російських БпЛА

Сирський: у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА