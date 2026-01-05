Інтерфакс-Україна
Події
18:42 05.01.2026

Зеленський очікує від Сибіги пропозиції щодо кандидатури нового першого заступника міністра закордонних справ

1 хв читати
Зеленський очікує від Сибіги пропозиції щодо кандидатури нового першого заступника міністра закордонних справ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, а також обговорив із ним ротації в дипломатичному корпусі.

"Обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Також президент повідомив, що найближчим часом Сибіга представить відповідні кандидатури щодо ротацій в дипломатичному корпусі.

"Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення", - наголосив Зеленський.

Теги: #зеленський #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:03 05.01.2026
Зеленський і Федоров обговорили подальший формат роботи Міноборони

Зеленський і Федоров обговорили подальший формат роботи Міноборони

17:46 05.01.2026
Зеленський підписав закон що надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг" – нардеп

Зеленський підписав закон що надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг" – нардеп

17:46 05.01.2026
Зеленський підписав закон що надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг" – нардеп

Зеленський підписав закон що надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг" – нардеп

15:27 05.01.2026
Д.Кулеба: сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України

Д.Кулеба: сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України

15:23 05.01.2026
Зеленський обговорив із першим заступником керівника ЦСО "А" СБУ можливий розвиток спецслужби

Зеленський обговорив із першим заступником керівника ЦСО "А" СБУ можливий розвиток спецслужби

15:09 05.01.2026
Зеленський і Поклад обговорили конкретні завдання, щоб окупанти ще більше відчували міць СБУ

Зеленський і Поклад обговорили конкретні завдання, щоб окупанти ще більше відчували міць СБУ

14:37 05.01.2026
Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

14:30 05.01.2026
Зеленський обговорив з полковником СБУ Козаком потенціал Служби безпеки та захист України

Зеленський обговорив з полковником СБУ Козаком потенціал Служби безпеки та захист України

13:34 05.01.2026
Зеленський обговорив з Малюком кандидатури нового глави СБУ, запропонував йому іншу посаду в структурі спецслужби

Зеленський обговорив з Малюком кандидатури нового глави СБУ, запропонував йому іншу посаду в структурі спецслужби

13:24 05.01.2026
Зеленський зустрівся з Дмитром Кулебою: домовилися визначити напрями подальшої взаємодії

Зеленський зустрівся з Дмитром Кулебою: домовилися визначити напрями подальшої взаємодії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

ОСТАННЄ

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Бобровська: Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту розчаровує

Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі

Судова практика в 2025р розвивалася під знаком воєнної реальності, недофінансування та посиленого впливу ВС - думка

У війську офіційно запрацювала цифрова система Управління логістичним забезпеченням

Трансформатор від електростанції німецького міста Карлсруе прибув в Україну

Суд зупинив роботу Колеса огляду на Подолі – прокуратура Києва

Туреччина на зустрічі Коаліції охочих наголосить на "стратегічному пріоритеті" безпеки Чорного моря – ЗМІ

Сирський: БЗВП у тилових смугах бригад має проводитися виключно в обсягах, необхідних для якісного навчання та з дотриманням належного рівня безпеки

Віткофф і Кушнер приймуть участь у саміті щодо гарантій безпеки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА