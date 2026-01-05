Зеленський очікує від Сибіги пропозиції щодо кандидатури нового першого заступника міністра закордонних справ

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, а також обговорив із ним ротації в дипломатичному корпусі.

"Обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Також президент повідомив, що найближчим часом Сибіга представить відповідні кандидатури щодо ротацій в дипломатичному корпусі.

"Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення", - наголосив Зеленський.