Події
17:33 19.12.2025

Швейцарія уважно стежить за обговореннями в ЄС і Британії щодо можливості використання активів РФ – посол

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

На рахунках комерційних банків у Швейцарії заморожено CHF7,4 млрд активів Центрального банку РФ, і швейцарський уряд уважно стежить за обговореннями використання російських активів у інших країнах, зазначає посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

"Ми повинні розрізняти приватні активи, що належать російським фізичним особам або компаніям, та державні активи, що належать Центральному банку Росії. Щодо приватних активів, то у Швейцарії заморожено 7,4 млрд швейцарських франків. Однак у Швейцарії, а також у Європейському Союзі, немає правових підстав для конфіскації таких приватних активів законного походження. Це суперечило б швейцарському законодавству. Що стосується державних активів, то сума, заморожена у Швейцарії, також становить 7,4 млрд швейцарських франків", - розповів Бауманн в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що ситуація у Швейцарії відрізняється від ситуації в країнах ЄС, оскільки активи Центробанку РФ зберігаються не в Швейцарському центральному депозитарії цінних паперів, а в комерційних банках, і не генерують надзвичайних прибутків, як в ЄС.

"Тим не менш, Швейцарія уважно стежить за обговореннями, що відбуваються в Європейському Союзі - і, до речі, також у Великій Британії - щодо можливості використання активів Центрального банку Росії для фінансування кредиту на відновлення України. У будь-якому разі, швейцарський уряд зрештою прийме рішення, ґрунтуючись на швейцарському законодавстві, міжнародному праві та стабільності фінансових ринків", - наголосив посол.

Теги: #росактиви #швейцарія #бауманн_фелікс

