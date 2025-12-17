Прем'єрка Італії: Домогтися згоди ЄС щодо заморожених російських активів буде далеко не просто

Фото: https://www.governo.it/

Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні заявила, що знайти законний спосіб використання заморожених російських активів для фінансування України залишається "далеко не простим завданням", і зазначила, що слід зосередитися не лише на Бельгії, а й на інших російських активах у більш широкому сенсі, повідомляє Corriere della Sera.

"Європейська рада повинна забезпечити безперервність фінансової підтримки України найбільш стійким для країн-членів рішенням у короткостроковій та довгостроковій перспективі", - заявила прем’єр-міністерка у своєму зверненні до Палати депутатів напередодні засідання Ради ЄС.

"Знайти стійке рішення буде далеко не просто… Ми вважаємо короткозорим зосереджувати увагу на єдиному суб’єкті, що володіє замороженими активами, тобто Бельгії, коли й інші країни-партнери мають заморожені активи у своїх фінансових системах", – додала вона.

Втім, Мелоні заявила, що Італія підтримає рішення щодо блокування російських активів, якщо таке як вона зауважила, буде прийматися на "рівні лидерів".

"Італія вирішила не відмовляти у своїй підтримці щодо блокування російських активів, щоб не було сумнівів щодо позиції уряду, який завжди підтримував Україну", – пояснила Мелоні."Італія вважає священним принципом, що саме Росія повинна платити за відновлення країни, яку вона напала, але це має бути зроблено на міцній правовій основі", - додала прем’єрка.

"Італія також залишається відданою ідеї збереження економічного тиску на Росію… будь-який інструмент підтримки Києва мусить завжди відповідати нашим цінностям і правилам, на яких ґрунтується верховенство права", - заявила Мелоні.