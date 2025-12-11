Інтерфакс-Україна
Економіка
15:48 11.12.2025

Питання фінансування України на 2026-2027рр. та продовження терміну іммобілізації росактивів треба розглядати окремо – європейський дипломат

В Європейському союзі пояснюють, що питання продовження терміну іммобілізації російських активів з пів року на довший період часу не пов’язаний з питанням подальшого фінансування України на період 2026-2027 років.

Про це у четвер в Брюсселі журналістам розказав високопосадовий європейський дипломат. "Європейська Рада на останньому засіданні в жовтні вже вирішила, що це необхідно зробити. Як ви пам’ятаєте, у своїй декларації щодо України було зазначено, що заблоковані державні російські активи повинні залишатися заблокованими, доки росіяни не сплатять свої воєнні збитки. Тож можна сказати, що рішення (запропоноване Єврокомісією), засноване на пункті 1.2.2, по суті є виконанням рішення на рівні Європейської Ради. Тож це можна розглядати окремо від обговорення майбутнього фінансування України", - пояснив він (зараз рішення щодо іммобілізації російських активів ухвалюється кожні півроку – ІФ-У).

Високопосадовий європейський дипломат нагадав, що стосовно майбутнього фінансування України Європейська комісія запропонувала два варіанти. "Є досить простий варіант – рішення, засноване на позиках та можливостях бюджету Європейського Союзу, яке вимагатиме одноголосності. І є ще один – модель репараційних кредитів, яка є досить складною, але може бути прийнята шляхом голосування за принципом кваліфікованої більшості. Рішення про іммобілізацію було б передумовою для цієї моделі, але його також можна розглядати, я думаю, окремо від цього: незалежно від того, який спосіб ми оберемо для фінансування України на наступні роки, Європейська Рада вирішила забезпечити більш сталу іммобілізацію активів. Це те, що Європейська Рада вирішила зробити в будь-якому разі", - деталізував співрозмовник журналістів.

Він також повідомив, що питання фінансування України буде розглядатися на засіданні Ради ЄС з економічних питань, яке пройде 12 грудня в Брюсселі. "Міністри зустрінуться вже сьогодні ввечері за вечерею та обговорять питання фінансування. Під час офіційної зустрічі завтра основна увага буде приділена реалізації існуючої підтримки для України. Європейська Рада в жовтні дала чіткі вказівки щодо того, що нам слід робити, і зараз ми працюємо над пропозиціями, представленими Комісією. Це головний пріоритет, і ми робимо все можливе, щоб виконати його до засідання Європейської Ради наступного тижня", - розказав він.

Відповідаючи на запитання щодо поправок, зокрема, Бельгії до пропозиції Європейської комісії щодо фінансування України на період 2026-2027 років з основою іммобілізованих російських активів, співрозмовник журналістів констатував, що це "природно, що є поправки до пропозицій, поданих Комісією". "Ми розглядаємо їх, працюючи над компромісом, пакетом, який потенційно може бути узгоджений наступного тижня", - зазначив високопосадовий європейський дипломат.

Теги: #росактиви #фінансування #єс

