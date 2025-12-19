Інтерфакс-Україна
Події
10:23 19.12.2025

Європейські лідери схвалюють надання кредиту для України

Європейські лідери висловили схвалення щодо останнього пакету фінансування Європейського Союзу для України, про який домовилися після нічних переговорів у Брюсселі.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий кредит у розмірі 90 млрд євро "посилає чіткий сигнал" Володимиру Путіну: "Ця війна не варта того. Ми будемо тримати російські активи замороженими, доки Росія не компенсує збитки України", - додав він у дописі в соціальній мережі Х.

Еммануель Макрон заявив, що кредит "є найреалістичнішим і найпрактичнішим способом" фінансування України, повідомляє Sky News. Він додав, що в якийсь момент буде "корисно" відновити діалог з Володимиром Путіним, і зазначив, що Європа та Україна повинні спробувати знайти правильний формат для можливих переговорів.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, головний противник використання заморожених російських активів для підтримки України, заявляє, що лідери ЄС "залишилися єдиними" щодо нової угоди, повідомляє британський мовник.

Втім, у керівництва ЄС настрій позитивний.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Сьогодні ми зібралися з чіткою метою: вирішити нагальні фінансові потреби України. Ми досягли цього", - написала вона в соцмережі Х.

Президент Ради ЄС Антоніу Коста просто сказав: "Ми взяли на себе зобов'язання, ми його виконали".

