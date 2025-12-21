Директор національної розвідки США Тулсі Габбард спростувала твердження, що Росія нібито планує завоювати Європу, за її словами та оцінками американської розвідки, Росія не здатна захопити й окупувати Україну, не кажучи вже про Європу.

"Правда полягає в тому, що розвідувальне співтовариство США поінформувало політиків…про те, що, за оцінками американської розвідки, Росія прагне уникнути більш масштабної війни з НАТО. Вона також вважає, що, як показали останні кілька років, ефективність Росії на полі бою свідчить про те, що наразі вона не здатна завоювати і окупувати всю Україну, не кажучи вже про Європу", — написала Габбард у соціальній мережі Х.

Вона додала, що будь-які твердження про нібито плани Росії захопити Україну та Європу є хибними і нібито спрямовані на дискредитацію зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення війни. "Глибинні державні палії знову намагаються підірвати зусилля президента Трампа, спрямовані на встановлення миру в Україні та Європі, неправдиво стверджуючи, що "розвідувальне співтовариство США" погоджується і підтримує точку зору ЄС/НАТО про те, що метою Росії є вторгнення/завоювання Європи. Правда полягає в тому, що, за оцінками "розвідки США", Росія навіть не здатна завоювати і окупувати Україну, не кажучи вже про "вторгнення і окупацію" Європи", — зазначила вона.

