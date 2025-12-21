Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України
Директор національної розвідки США Тулсі Габбард спростувала твердження, що Росія нібито планує завоювати Європу, за її словами та оцінками американської розвідки, Росія не здатна захопити й окупувати Україну, не кажучи вже про Європу.
"Правда полягає в тому, що розвідувальне співтовариство США поінформувало політиків…про те, що, за оцінками американської розвідки, Росія прагне уникнути більш масштабної війни з НАТО. Вона також вважає, що, як показали останні кілька років, ефективність Росії на полі бою свідчить про те, що наразі вона не здатна завоювати і окупувати всю Україну, не кажучи вже про Європу", — написала Габбард у соціальній мережі Х.
Вона додала, що будь-які твердження про нібито плани Росії захопити Україну та Європу є хибними і нібито спрямовані на дискредитацію зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення війни. "Глибинні державні палії знову намагаються підірвати зусилля президента Трампа, спрямовані на встановлення миру в Україні та Європі, неправдиво стверджуючи, що "розвідувальне співтовариство США" погоджується і підтримує точку зору ЄС/НАТО про те, що метою Росії є вторгнення/завоювання Європи. Правда полягає в тому, що, за оцінками "розвідки США", Росія навіть не здатна завоювати і окупувати Україну, не кажучи вже про "вторгнення і окупацію" Європи", — зазначила вона.
