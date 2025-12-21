Інтерфакс-Україна
Події
03:33 21.12.2025

Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

1 хв читати

Директор національної розвідки США Тулсі Габбард спростувала твердження, що Росія нібито планує завоювати Європу, за її словами та оцінками американської розвідки, Росія не здатна захопити й окупувати Україну, не кажучи вже про Європу.

"Правда полягає в тому, що розвідувальне співтовариство США поінформувало політиків…про те, що, за оцінками американської розвідки, Росія прагне уникнути більш масштабної війни з НАТО. Вона також вважає, що, як показали останні кілька років, ефективність Росії на полі бою свідчить про те, що наразі вона не здатна завоювати і окупувати всю Україну, не кажучи вже про Європу", — написала Габбард у соціальній мережі Х.

Вона додала, що будь-які твердження про нібито плани Росії захопити Україну та Європу є хибними і нібито спрямовані на дискредитацію зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення війни. "Глибинні державні палії знову намагаються підірвати зусилля президента Трампа, спрямовані на встановлення миру в Україні та Європі, неправдиво стверджуючи, що "розвідувальне співтовариство США" погоджується і підтримує точку зору ЄС/НАТО про те, що метою Росії є вторгнення/завоювання Європи. Правда полягає в тому, що, за оцінками "розвідки США", Росія навіть не здатна завоювати і окупувати Україну, не кажучи вже про "вторгнення і окупацію" Європи", — зазначила вона.

Джерела: https://x.com/tulsigabbard/status/2002503405156151648?s=46

https://x.com/dnigabbard/status/2002484806978834862?s=46

Теги: #спростування #розвідка #території #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:11 21.12.2025
Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

00:24 21.12.2025
Путін робив ставку на Віткоффа як ключового переговорника з адміністрацією Трампа - ЗМІ

Путін робив ставку на Віткоффа як ключового переговорника з адміністрацією Трампа - ЗМІ

23:17 20.12.2025
Берегова охорона США захопила нафтовий танкер в міжнародних водах біля узбережжя Венесуели - ЗМІ

Берегова охорона США захопила нафтовий танкер в міжнародних водах біля узбережжя Венесуели - ЗМІ

20:46 20.12.2025
Ізраїль готується представити Трампу варіанти нових ударів по Ірану

Ізраїль готується представити Трампу варіанти нових ударів по Ірану

18:55 20.12.2025
Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

17:51 20.12.2025
Найважчими питаннями перемовин залишаються території, ЗАЕС та гроші на відновлення – Зеленський

Найважчими питаннями перемовин залишаються території, ЗАЕС та гроші на відновлення – Зеленський

12:07 18.12.2025
Російська розвідка намагається залякати бельгійських політиків через заморожені активи – ЗМІ

Російська розвідка намагається залякати бельгійських політиків через заморожені активи – ЗМІ

07:24 16.12.2025
Ворог просунувся у чотирьох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

Ворог просунувся у чотирьох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

01:51 16.12.2025
Зеленський: вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом РФ: ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським не будемо

Зеленський: вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом РФ: ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським не будемо

19:16 15.12.2025
Зеленський: Переговори зі США тривають, але щодо територій позиції поки різні

Зеленський: Переговори зі США тривають, але щодо територій позиції поки різні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Португалія зробить перший внесок до енергетичного фонду України у €600 тис. — Свириденко

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

Америка пропонує тристоронню зустріч з Україною та РФ на рівні радників з безпеки – Зеленський

ОСТАННЄ

Економіка РФ зіштовхнулася з труднощами, але Путін навряд чи змінить курс щодо війни в Україні — ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Евакуація мирних жителів триває у прикордонних громадах Сумщини - ОВА

Петиція до Кабміну про присвоєння звання "Народного артиста" посмертно солісту гурту ADAM Клименку набрала 25 тис. голосів

Видатки загального фонду держбюджету у листопаді-2025 зросли на 9,7% до листопада-2024 – Мінфін

Латвія вивчає досвід енергетичної стійкості України та передала захисникам 30 автомобілів

Одна з загиблих внаслідок авіаудару по Ізюму працювала в поліції

У масштабній ДТП на трасі М06 "Київ–Чоп" на Рівненщині постраждали троє людей - ДСНС

Зеленський говорив з лідерами країн Коаліції охочих, щоб вони не знижували підтримку України після рішення ЄС про кредит

Вплив Орбана на євроінтеграцію України є частиною виборчих процесів в Угорщині, переконаний Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА