У Москві масово фіксуються відключення інтернету – ЦПД

У Москві (РФ) споживачі масово скаржаться на відключення мобільного та навіть дротового інтернету, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"При цьому цифрова мережа зникає не повністю: схвалені російською владою сайти з "білого списку" залишаються доступними. Раніше за аналогічною схемою інтернет відключався в 46 російських регіонах", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що російська влада масштабує відключення інтернету по всій країні, пояснюючи це нібито вимогами захисту від українських безпілотників.

"Однак реальні плани кремля цілком очевидні: влада рф намагається відрізати росіян від світової мережі, залишивши доступ лише до пропагандистських ресурсів. Російська влада поступово впроваджує "цифрову ізоляцію" росіян, розширюючи географію та збільшуючи час відключень, щоб у підсумку позбавити громадян навіть можливості отримувати інформацію з незалежних джерел", - наголосили в ЦПД.