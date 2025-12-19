Інтерфакс-Україна
ЦПД: Кремль формує готовність суспільства до продовження війни, незважаючи на нібито "прагнення до миру"

Кремль на ідеологічному рівні формує готовність суспільства до продовження російської агресії в Україні, черговим свідченням чого став пропагандистський форум, на якому просувався наратив щодо того, що війна "пішла на користь" рф та зробила її "великою", повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони.

"В росії відбувся пропагандистський форум "глобальні наслідки української кризи". Захід зібрав провідних представників кремлівської пропаганди — олександра дугіна, дмитра кисельова та інших "корифеїв" ідеології "русского міра"", - йдеться у повідомленні ЦПД.

ЦПД зазначає, що лейтмотивом усіх виступів на форумі стала ідея, що "росія має продовжувати війну, бо це необхідність. Спікери намагалися переконати, що війна "пішла на користь" рф та зробила її "великою". До прикладу, дугін заявив, що "треба готуватися до довгої і серйозної війни", а кисельов — що "росія стає сильнішою та чинить глобальний вплив"".

"Такими промовами пропагандисти хочуть навʼязати населенню думку, що "велич", якої так прагнуть росіяни, можлива лише через війну. Це особливо важливо зараз, коли економіка росії погіршується і в людей починають виникати запитання "для чого все це?"", - наголошують у ЦПД.

"Форум є частиною системної кремлівської політики: через такі заходи формується готовність суспільства до продовження війни. Це вчергове показує реальні наміри кремля, діаметрально протилежні риториці про "прагнення до миру"", резюмується у повідомленні Центру протидії дезінформації.

