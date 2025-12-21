Інтерфакс-Україна
Події
10:15 21.12.2025

Росія у 2025 році витратила на війну проти України на 20% більше, ніж планувала – ЦПД

1 хв читати
Росія у 2025 році витратила на війну проти України на 20% більше, ніж планувала – ЦПД
Фото: https://t.me/CenterCounteringDisinformation

РФ у 2025 році витратила на війну проти України майже на 20% більше, ніж це було передбачено державним бюджетом, повідомляє Центр протидії дезінформації.

"За оцінкою міноборони рф, загальні витрати сягнуть 15,9 трлн рублів ($198,8 млрд) або 7,3% ВВП. Це на 2,4 трлн рублів ($30 млрд) більше, ніж закладалося в бюджеті. У середньому держава витрачає на війну 213 млрд рублів на тиждень ($2,7 млрд)", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД додають, що навіть за умов дефіцитного бюджету та скорочення нафтово-газових доходів Кремль лише нарощує воєнні видатки, що свідчить про пріоритет імперських амбіцій над економічною стабільністю держави.

"Окремо на плечі регіонів лягають виплати контрактникам, компенсації родинам загиблих, лікування поранених, протезування та поховання. Для багатьох суб’єктів федерації це стає непосильним фінансовим тягарем", — зазначає ЦПД.

Теги: #війна #цпд #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:44 21.12.2025
Британія скоротила фінансування програм протидії РФ на Західних Балканах на 40% — ЗМІ

Британія скоротила фінансування програм протидії РФ на Західних Балканах на 40% — ЗМІ

06:36 21.12.2025
Ворог просунувся поблизу Дронівки, Різниківки, Новоекономічного і Гуляйполя

Ворог просунувся поблизу Дронівки, Різниківки, Новоекономічного і Гуляйполя

04:33 21.12.2025
Економіка РФ зіштовхнулася з труднощами, але Путін навряд чи змінить курс щодо війни в Україні — ЗМІ

Економіка РФ зіштовхнулася з труднощами, але Путін навряд чи змінить курс щодо війни в Україні — ЗМІ

01:36 21.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

19:49 20.12.2025
Зеленський: Бачимо сигнали від деяких партнерів щодо допомоги повернути українських полонених і дітей з РФ

Зеленський: Бачимо сигнали від деяких партнерів щодо допомоги повернути українських полонених і дітей з РФ

19:38 20.12.2025
Зеленський про нібито бажання РФ завершення війни: Знаєте як буває - хоче, але не може

Зеленський про нібито бажання РФ завершення війни: Знаєте як буває - хоче, але не може

18:02 20.12.2025
США мають отримати стратегічну перемогу в зупинці Путіна, їм не треба шукати альтернативу - Зеленський

США мають отримати стратегічну перемогу в зупинці Путіна, їм не треба шукати альтернативу - Зеленський

05:16 20.12.2025
У ЦПД спростували можливість російського десанту в Одеську область і назвали це ворожими вкидами

У ЦПД спростували можливість російського десанту в Одеську область і назвали це ворожими вкидами

11:03 19.12.2025
Орбан: Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи

Орбан: Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи

10:31 19.12.2025
ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Португалія зробить перший внесок до енергетичного фонду України у €600 тис. — Свириденко

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

ОСТАННЄ

Очільник ОВА: Заклади охорони здоров’я півдня Одещини працюють у штатному режимі

В Миколаївській області пошкоджено склад з гуманітарною допомогою — ОВА

Генштаб зафіксував впродовж доби 235 бойових зіткнень

У Донецькій області за добу загинула одна цивільна особа, четверо поранені

На Рівненщині внаслідок повітряної атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, є постраждалий - ОВА

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

У Сан-Франциско через масштабне відключення електроенергії залишилися без світла близько 130 тисяч споживачів

ОВА: Четверо людей поранені внаслідок обстрілів 24 населених пунктів Запорізької області

Семеро людей поранені внаслідок обстрілів Херсонщини за добу — ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА