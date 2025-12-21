Росія у 2025 році витратила на війну проти України на 20% більше, ніж планувала – ЦПД

Фото: https://t.me/CenterCounteringDisinformation

РФ у 2025 році витратила на війну проти України майже на 20% більше, ніж це було передбачено державним бюджетом, повідомляє Центр протидії дезінформації.

"За оцінкою міноборони рф, загальні витрати сягнуть 15,9 трлн рублів ($198,8 млрд) або 7,3% ВВП. Це на 2,4 трлн рублів ($30 млрд) більше, ніж закладалося в бюджеті. У середньому держава витрачає на війну 213 млрд рублів на тиждень ($2,7 млрд)", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД додають, що навіть за умов дефіцитного бюджету та скорочення нафтово-газових доходів Кремль лише нарощує воєнні видатки, що свідчить про пріоритет імперських амбіцій над економічною стабільністю держави.

"Окремо на плечі регіонів лягають виплати контрактникам, компенсації родинам загиблих, лікування поранених, протезування та поховання. Для багатьох суб’єктів федерації це стає непосильним фінансовим тягарем", — зазначає ЦПД.