Інтерфакс-Україна
Події
05:16 20.12.2025

У ЦПД спростували можливість російського десанту в Одеську область і назвали це ворожими вкидами

1 хв читати

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) спростували можливість російського десанту в Одеську область і назвали це ворожими вкидами, повідомив керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко.

"Одеса, Одещина, в низку пабліків вкидають фейки про загрози російського десанту, а також інші військові страшилки. Немає воєнної сухопутної загрози, а також немає в росіян можливостей здійснити якусь операцію з моря, все під контролем Сил оборони України", - написав він у телеграмі.

За словами керівника ЦПД, Росія витрачає великі ресурси на повітряні удари, спробу створити гуманітарну катастрофу, і паралельно з цим витрачають великі сили на локальну пропаганду.

"Зараз важливо витримати. Енергетики працюють, військові працюють - багато людей задіяні у відбитті атак, відновленні, забезпеченні безпеки, інформаційної стійкості, в медицині, логістиці", - зазначив Коваленко.

За його словами, таких темпів протидії та відновлення у таких складних умовах не здатна була б забезпечити жодна країна Європи у сучасних умовах війни.

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10199

Теги: #рф #десант #цпд #одеська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:40 19.12.2025
РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих – Кіпер

РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих – Кіпер

10:18 19.12.2025
ЦПД: Кремль формує готовність суспільства до продовження війни, незважаючи на нібито "прагнення до миру"

ЦПД: Кремль формує готовність суспільства до продовження війни, незважаючи на нібито "прагнення до миру"

05:22 19.12.2025
Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

05:20 19.12.2025
ЄС буде посилювати тиск на РФ, 20-й пакет санкцій буде прийнятий на початку 2026 року – висновки саміту ЄС

ЄС буде посилювати тиск на РФ, 20-й пакет санкцій буде прийнятий на початку 2026 року – висновки саміту ЄС

13:32 18.12.2025
Рада закликала Міжнародний паралімпійський комітет заборонити участь представників РФ та Білорусі у спортивних змаганнях

Рада закликала Міжнародний паралімпійський комітет заборонити участь представників РФ та Білорусі у спортивних змаганнях

23:45 14.12.2025
На Одещині після масованих ударів РФ усі служби працюють у цілодобовому режимі

На Одещині після масованих ударів РФ усі служби працюють у цілодобовому режимі

06:07 09.12.2025
Італія надасть Україні 30 млн євро на будівництво нового корпусу дитячої лікарні на Одещині

Італія надасть Україні 30 млн євро на будівництво нового корпусу дитячої лікарні на Одещині

14:59 07.12.2025
У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - РПД

У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - РПД

00:29 06.12.2025
Італія інвестує понад 42 млн євро на реставрацію пам’яток і модернізацію інфраструктури Одещини - Кулеба

Італія інвестує понад 42 млн євро на реставрацію пам’яток і модернізацію інфраструктури Одещини - Кулеба

10:49 05.12.2025
ЦПД спростував інформацію роспропаганди про вигадані злочини ЗСУ під Покровськом

ЦПД спростував інформацію роспропаганди про вигадані злочини ЗСУ під Покровськом

ВАЖЛИВЕ

РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих – Кіпер

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

Посол Швейцарії про корупційний скандал в Україні: Ключовим є розкриття справ, щоб зберегти довіру інвесторів

Бюджет на другий конкурс пропозицій з відновлення України для швейцарських компаній було подвоєно через великий інтерес - посол

Всі 109 звільнених білоруських політв’язнів доставлені до Польщі та Литви

ОСТАННЄ

Зеленський-Путіну: Україна не дозволить контролювати потенційні президентські вибори в країні

Цивільний постраждав внаслідок удару російського дрону по автівці в Харківській області

Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії, Трамп пояснив причину

На фронті більше 140 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії

Ситуація в енергосистемі України через удари перебуває в найгіршому стані як мінімум з вересня 2024р – МАГАТЕ

Зустріч з американськими та європейськими партнерами в США завершена, домовилися про подальші кроки - Умєров

Україна і Китай обговорили посилення торговельно-економічної співпраці

Регулятори Греції, Болгарії, Румунії, Молдови схвалили 2 нових маршрути постачання газу в Україну

Свириденко пообіцяла повне ресурсне забезпечення Одещини після обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА