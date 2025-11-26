Гігабітний інтернет за 100 грн/місяць — спеціальна пропозиція від Київстар

Майбутнє вже тут — Київстар пропонує швидкість Домашнього Інтернету до 1 Гбіт/с для всіх нових абонентів у тарифах Удача та ВСЕ РАЗОМ Перевага.

Ось як це працює — коли ви підключаєте Домашній Інтернет від Київстар у вказаних тарифах до 31 грудня 2025 року, то автоматично отримуєте швидкість до 1 Гбіт/с на 12 місяців без жодних доплат, якщо за вашою адресою є покриття. Після цього терміну Гігабіт надаватиметься за стандартною платою, або ви зможете відключити його за бажанням.

Гігабітний інтернет надає змогу працювати, навчатися, дивитися фільми та грати в ігри без затримок і підвисань. Кілька користувачів одночасно? Не проблема! Ви, ваш партнер та діти користуватиметеся своїми ґаджетами без втрати швидкості інтернету.

Ідеально для роботи вдома — відеодзвінки без підвисань, швидкий доступ до файлів та документів у хмарі та стабільний зв’язок.

Плавний та комфортний ігровий процес — пінг та затримки зменшуються, ви можете грати онлайн та вести стрім процесу.

Висока швидкість для розумного дому — камери, колонки та будь-які smart-пристрої працюють одночасно.

Улюблене кіно у високій якості — дивіться фільми, серіали та трансляції спортивних подій.

Акція Гігабітний бонус доступна у двох тарифах — Удача та ВСЕ РАЗОМ Перевага.

У тарифі Удача ви отримуєте Домашній Інтернет та Київстар ТБ (онлайн-кінотеатр з понад 20000 фільмів, мультфільмів та телесеріалів українською мовою та мовою оригіналу, та 90 українських телеканалів онлайн та в запису). Вартість тарифу — 100 грн/міс у перші 6 місяців, та 200 грн/міс далі.

У тарифі ВСЕ РАЗОМ Перевага ви отримуєте Домашній Інтернет, Київстар ТБ, мобільний зв’язок та одну Суперсилу на вибір. Вартість тарифу — 200 грн/міс у перші 3 місяці та 250 грн/міс у наступні. Суперсила — це послуга, що доступна в тарифі без жодних доплат. У кожному тарифі є свій список Суперсил: додаткові 5 ГБ мобільного інтернету, 50 хвилин за кордон або 300 хвилин по Україні, безлімітні гігабайти на додатки з відео чи соцмережі.

Київстар підключає Домашній Інтернет безкоштовно. Щоб замовити послугу, перевірте покриття за вашою адресою, залиште заявку на сайті та дочекайтеся, поки оператор перетелефонує вам та узгодить зручну дату і час візиту майстра.

Підключайтеся до 31 грудня та отримайте максимум переваг Гігабітного інтернету від Київстар.