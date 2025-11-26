"Сестринська" "Київстару" компанія QazCode разом з MeetKai розроблятиме локалізовані мовні моделі на основі ШІ

Компанія-розробник програмного забезпечення QazCode, дочірня компанія телекомунікаційного холдингу VEON, підписала угоду про співпрацю з компанією MeetKai з метою розробки та навчання національних LLM (великих мовних моделей) для нових цифрових продуктів на основі штучного інтелекту (ШІ) у VEON Group, яка присутня в Україні, Казахстані, Узбекистані, Пакистані та Бангладеш.

В її релізі зазначається, що компанії працюватимуть над розробкою регіональних рішень ШІ з розширеними можливостями місцевих мов, підтримкою регіональних діалектів та кращим розумінням місцевих культурних нюансів.

"Наше партнерство з MeetKai дозволить розробити локалізовані суверенні рішення в галузі штучного інтелекту, які стануть основою майбутньої економіки штучного інтелекту", - зазначив генеральний директор QazCode Олексій Шаравар, слова якого наведено в повідомленні.

За його словами, на даний момент усі ресурси зосереджені на невеликій кількості широко розповсюджених мов.

В релізі уточнюється, що команди п’яти операційних компаній VEON також будуть залучені до роботи, щоб забезпечити правильне розуміння ШІ мови та культурного контексту кожної країни.

QazCode — одна з провідних компаній у галузі штучного інтелекту та ексклюзивний цифровий партнер Beeline Kazakhstan. Компанія входить до складу групи VEON, акції якої котируються на біржі Nasdaq. У її штаті понад 750 співробітників. Компанія працює в Центральній Азії, Європі та на Близькому Сході.

MeetKai заснована в Лос-Анджелесі 2018 року та є компанією Sovereign AI (концепція, що передбачає повний контроль держави чи організації над технологіями штучного інтелекту та пов’язаними з ними даними) , яка спеціалізується на оптимізації після навчання, моделях міркування на місцевій мові та національних платформах штучного інтелекту.

Телекомунікаційний холдинг VEON є основним акціонером найбільшого українського оператора зв’язку Kyivstar Group з часткою 89,6%.

"Київстар" у середині червня цього року підписав меморандум про співпрацю для створення LLM з Міністерством цифрової трансформації (Мінцифри) України. Зазначалося, що розробка інструменту триватиме дев’ять місяців, після чого протягом року відбуватиметься бета-тестування. Модель буде створено на одному з open-source рішень, без залучення державних коштів. Першу версію планують запустити до грудня 2025 року.

На базі мовної моделі держава має намір створити AI-сервіси для громадян та інструментів з метою оптимізації внутрішніх процесів. У планах Мінцифри та WINWIN AI Center of Excellence - запуск AI-асистента у "Дії", AI-інструментів для аналізу нормативно-правових актів та роботи з європейським законодавством, AI-інструментів у "Мрії" для створення індивідуальних освітніх траєкторій для школярів тощо. Усього це понад 10 продуктів на базі ШІ.

За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, буде створено комітет, що аналізуватиме, на яких даних навчається модель та які є загрози для неї. Своєю чергою "Київстар" виступатиме операційним виконавцем процесу і формуватиме проєктний офіс для розробки моделі: підбиратиме команду, забезпечуватиме обчислювальні потужності для попереднього навчання (pre-train) української моделі тощо. Також компанія повністю покриває фінансову частину розробки LLM, адже національну LLM розробляють коштом бізнесу без використання державного бюджету.