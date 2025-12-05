Інтерфакс-Україна
15:45 05.12.2025

Військові закликають виробників до масового впровадження ШІ на полі бою

Системи з елементами штучного інтелекту вже демонструють ефективність у бойових умовах, але їхній реальний потенціал розкривається лише за умови масового застосування, заявив пілот-інженер R&D підрозділу 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Андрій "Зозуля".

"Ми зараз активно застосовуємо системи автоматичного наведення. Їх дуже багато представлено на українському та світовому ринку, і вони показують певну ефективність. Але для того, щоб вони максимально себе проявили на полі бою, їх дуже важливо застосовувати масово", – сказав він під час 11-го Київського безпекового форуму для молоді "GEN W²: Програмуй майбутнє".

За словами "Зозулі", на фронті все ще існують хибні очікування від таких систем.

"Часто військовослужбовці сподіваються, що ця система – засіб останнього порятунку, що вона зробить усе за нас. І виробники позиціонують свої системи як такі, що вирішать усі ваші проблеми. Але істина десь посередині. Будь-який засіб хороший лише тоді, коли він застосовується в правильних руках і в правильний момент", - зазначив він.

Військовослужбовець також підкреслив, що найбільша перспектива штучного інтелекту нині очікується у сфері виявлення засобів противника.

"Я бачу дуже велику перспективу застосування ШІ у системах виявлення як літальних апаратів, так і інших засобів противника. Це можуть бути різні нейронні мережі, навчальні моделі. Те, що людина робить у своїй голові, можна автоматизувати і покласти на навчену модель, яка здатна знаходити конкретний тип цілі, що цікавить командира або підрозділ ураження", - сказав пілот-інженер.

11-й Київський безпековий форум для молоді GEN W²: Програмуй майбутнє відбувається за підтримки Представництва НАТО в Україні та Фонду імені Фрідріха Еберта у партнерстві з обʼєднанням "Технологічні сили України".

"Відкрий Україну" - міжнародний фонд, заснований у липні 2007 року за ініціативи Арсенія Яценюка.

