Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії наступні можливі спільні кроки у розмові з США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

"Поінформував, що у нас в розмові з Америкою станемо на зараз. Ми також з Йонасом обговорили можливі наступні спільні кроки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він також анонсував розмови з іншими європейськими лідерами, "щоб всі ми були в одному темпі і з одною спільною метою". За словами президента - це справжня безпека, справжнє відновлення та справжній мир.