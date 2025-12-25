Інтерфакс-Україна
Події
19:37 25.12.2025

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії наступні можливі спільні кроки у розмові з США

1 хв читати
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії наступні можливі спільні кроки у розмові з США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

"Поінформував, що у нас в розмові з Америкою станемо на зараз. Ми також з Йонасом обговорили можливі наступні спільні кроки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він також анонсував розмови з іншими європейськими лідерами, "щоб всі ми були в одному темпі і з одною спільною метою". За словами президента - це справжня безпека, справжнє відновлення та справжній мир.

 

Теги: #дипломатія #зеленський #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 25.12.2025
Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

18:21 25.12.2025
Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

16:24 25.12.2025
Зеленський - патріарху Варфоломію: Навіть у Святвечір і Різдвяну ніч РФ не припиняла жорстоких ударів по Україні

Зеленський - патріарху Варфоломію: Навіть у Святвечір і Різдвяну ніч РФ не припиняла жорстоких ударів по Україні

17:27 24.12.2025
Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

17:21 24.12.2025
Зеленський: Напередодні Різдва "рускіє" вкотре показали, хто вони насправді, так б’ють безбожники

Зеленський: Напередодні Різдва "рускіє" вкотре показали, хто вони насправді, так б’ють безбожники

17:16 24.12.2025
Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

10:55 24.12.2025
Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

10:34 24.12.2025
Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

10:31 24.12.2025
Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

10:28 24.12.2025
Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

ОСТАННЄ

Рятувальний вертоліт зазнав аварії на горі Кіліманджаро в Танзанії, п'ятеро людей загинули

Кількість постраждалих в Чернігові зросла до десяти людей – поліція

Львівський "Електронмаш" поставить Рівненській АЕС п'ять автобусів майже за 75,4 млн грн

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

"УкрОборонПром" оголосив відбір незалежних директорів для шести ключових підприємств

Житель Арканзасу виграв у лотерею $1,82 млрд

Петиція до Кабміну про підвищення грошового забезпечення військових до 60 тис./міс. набрала 25 тис. голосів

Папа Римський закликав до припинення вогню в Україні

У київському метро чоловік поранив ножем двох пасажирів

Виробник спецодягу Марганецька швейна фабрика групи "МІК" остаточно припинила роботу після обстрілу і руйнування електропідстанції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА