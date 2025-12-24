Інтерфакс-Україна
Події
10:19 24.12.2025

Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

2 хв читати
Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Дев’ятий пункт проєкту плану з припинення війни в Україні перебачає створення кілької фондів для вирішення питань відновлення української економіки, метою буде залучення $800 млрд за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"800 мільярдів доларів – це наша загальна оцінка втрат від цієї російської війни. Це те, про що ми говоримо з партнерами", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у вівторок.

Згідно з підпунктом А дев’ятого пункту, США та європейські країни створять фонд капіталу і грантів з цільовим розміром $200 млрд для прозорого та ефективного інвестування в Україну. Однак президент, зазначив, що цільовий розмір у $200 млрд є предметом для розмови, оскільки невідомо, чи погодиться Європа.

"Бо коли ми кажемо 200 – Америка з Європою. Тобто Америка має на увазі: вони – 100 і Європа – 100. Ми до кінця не знаємо, як буде. Ми бачимо перемовний процес України і США, і також радників з національної безпеки деяких держав. Але вони за Європу ще їх позицію повністю по всьому не сказали, і це може змінитись", - пояснив президент України.

Згідно з підпунктом B, для післявоєнної відбудови України буде застосовано широкий спектр капіталовкладень та інших фінансових інструментів. Глобальні інституції з відбудови використовуватимуть механізми для посилення та сприяння цим зусиллям.

У підпункті С йдеться про те, що Україна впроваджує найкращі світові стандарти для залучення прямих іноземних інвестицій.

Згідно з підпунктом D, Україна залишає за собою право на компенсацію за завдані збитки, розповів Зеленський.

Теги: #війна #зеленський #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:55 24.12.2025
Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

10:34 24.12.2025
Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

10:31 24.12.2025
Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

10:28 24.12.2025
Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

10:26 24.12.2025
Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

10:22 24.12.2025
США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

10:20 24.12.2025
Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

10:16 24.12.2025
Зеленський: дата вступу України в ЄС - розмова США і України без поки що європейського підтвердження

Зеленський: дата вступу України в ЄС - розмова США і України без поки що європейського підтвердження

10:15 24.12.2025
Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України

Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України

10:11 24.12.2025
Проєкт мирного плану передбачає угоду про вільну торгівлю з США, демілітаризацію Кінбурзької коси та вибори - Зеленський

Проєкт мирного плану передбачає угоду про вільну торгівлю з США, демілітаризацію Кінбурзької коси та вибори - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Відкриття Epiland в "Епіцентрі" в Києві спричинило приріст продажів сусідніх відділів від 15% до 42%

Сфера дитячих розваг стає головним якорем торгової нерухомості – думка

Окупанти у вівторок атакували Чернігів і ще 26 населених пунктів області – обладміністрація

Ситуація в прикордонних районах Сумщини динамічна, можливість безпечного виїзду може ускладнюватися – ОВА

Біля узбережжя Одеси виявлено плями, схожі на нафтові – МВА

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до чотирьох - ДСНС

Захисники України в ніч на 24 грудня знищили або подавили 60 з 116 засобів повітряного нападу росіян

Генштаб зафіксував впродовж доби 126 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА