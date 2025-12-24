Інтерфакс-Україна
Події
10:26 24.12.2025

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

1 хв читати
Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Референдум щодо повної угоди, яка закріпить закінчення війни, може бути проведений в Україні, але для його проведення необхідно мінімум 60 днів і повне припинення вогню на цей термін, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми можемо піти на референдум повною угодою, яка закріпить закінчення війни. Бо люди можуть обрати: нам підходить таке закінчення або не підходить. І тоді референдум. На референдум треба мінімум 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше ми не проведемо", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Президент зазначив, що такий референдум не буде легітимний, а нелегітимний референдум – це розкол держави всередині. За його словами, референдум – це виклик, але він може бути об'єднуючим.

"Але під пострілами хто піде на референдум? Я глибоко розумію, скільки повинно бути мільйонів людей, щоб був легітимним референдум. Є частина людей на тимчасово окупованих територіях, вони не можуть голосувати. І давайте чесно – вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну", - зауважив глава держави.

Крім того, за його словами, процес підготовки до референдуму і голосування на підконтрольній території мають відбуватися в умовах безпеки.

"Якщо немає безпеки, під питанням і легітимність. Ми все це пояснюємо нашим партнерам", - додав Зеленський.

Теги: #війна #референдум #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:55 24.12.2025
Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

10:34 24.12.2025
Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

10:31 24.12.2025
Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

10:28 24.12.2025
Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

10:22 24.12.2025
США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

10:20 24.12.2025
Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

10:19 24.12.2025
Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

10:16 24.12.2025
Зеленський: дата вступу України в ЄС - розмова США і України без поки що європейського підтвердження

Зеленський: дата вступу України в ЄС - розмова США і України без поки що європейського підтвердження

10:15 24.12.2025
Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України

Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України

10:11 24.12.2025
Проєкт мирного плану передбачає угоду про вільну торгівлю з США, демілітаризацію Кінбурзької коси та вибори - Зеленський

Проєкт мирного плану передбачає угоду про вільну торгівлю з США, демілітаризацію Кінбурзької коси та вибори - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

ОСТАННЄ

Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Відкриття Epiland в "Епіцентрі" в Києві спричинило приріст продажів сусідніх відділів від 15% до 42%

Сфера дитячих розваг стає головним якорем торгової нерухомості – думка

Окупанти у вівторок атакували Чернігів і ще 26 населених пунктів області – обладміністрація

Ситуація в прикордонних районах Сумщини динамічна, можливість безпечного виїзду може ускладнюватися – ОВА

Біля узбережжя Одеси виявлено плями, схожі на нафтові – МВА

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до чотирьох - ДСНС

Захисники України в ніч на 24 грудня знищили або подавили 60 з 116 засобів повітряного нападу росіян

Генштаб зафіксував впродовж доби 126 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА