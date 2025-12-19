Інтерфакс-Україна
13:08 19.12.2025

Мін’юст запускає перший AI-сервіс у сфері судових експертиз

Міністерство юстиції України впровадило перший сервіс на базі штучного інтелекту для замовників судових експертиз та експертних досліджень.

"Сервісом можуть скористатися фізичні особи, адвокати та слідчі, які замовляють судові експертизи або експертні дослідження. Він допомагає уникнути поширених помилок ще на етапі підготовки документів", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Як повідомляє Мін’юст, AI-помічник допомагає сформувати заяву або постанову про призначення експертизи, підказує, який вид експертизи обрати, дає змогу визначити об’єкти дослідження, а також забезпечує коректне формулювання питань експерту.

Пілотний проєкт реалізовано на базі Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз Мін’юсту.

