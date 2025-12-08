Міноборони України: В системі Delta понад 200 тис. користувачів, в планах на 2026р - інтеграція ШІ

Національна військова система ситуаційної обізнаності "Дельта" (Delta) уже має 200 тис. користувачів, в планах на 2026 рік - інтеграція штучного інтелекту (ШІ), повідомило Міністерство оборони України.

"В системі зареєстровано понад 200 тис. користувачів станом на сьогодні, і це коло активно розширюється", - сказав міністр оборони України Денис Шмигаль на Digital Defence Forum в понеділок в Києві.

У свою чергу заступник міністра оборони України Юрій Мироненко зазначив, що за поточний рік до системи додалося 100 тис. користувачів.

За його словами, у підсистемі аеророзвідки "Вежа" фіксується 100 тис. стрімів з коптерів щодня, а також 2,5 тис. щоденних верифікованих уражених цілей.

Мироненко розповів, що декілька тижнів тому було запущена система нічого виявлення.

"Я думаю, що в цьому році ми завершимо величезну революцію, до якої йшли декілька років, - це планування. Війна виглядає так - головний у нас солдат, який знаходиться на позиції, і може там знаходитися місяць-два, якщо ми про реальність говоримо, де нам треба забезпечити розуміння, що довкола нього відбувається, щоб його захистити. І звичайно і пілотам, і артилеристам потрібно надати дуже швидко інформацію щоб бити ворога на цих відстанях. Дуже важко керувати, якщо не надати можливість безпосередньому виконавцю заносити самому в систему всі дані, з яких ми розуміємо все для ухвалення рішень", - розповів він.

Зокрема, за його словами, уже підготовлено 26 типів місій, які замінять паперові звіти.

"Найбільша ціль на наступний рік - це штучний інтелект. Цей рік ми витратили на те, щоб навчитися працювати з відео, щоб швидко відпрацьовувати відео і видавати цілі. Поряд з цим ми бачимо величезну кількість інформації, яку ми отримуємо з інших детекторів, з інших джерел, із всього, що тільки є у нас в системі, щоб досить швидко могли видавати інформацію, яка відкриває по певним кластерам дані, про які раніше не могли уявити, а зараз бачимо", - зазначив Мироненко.