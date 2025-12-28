УЧХ розгорнув пункти обігріву на Київщині

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув пункти обігріву у населених пунктах Київської області.

"Після чергової масованої російської атаки на Київ та Київську область багато людей залишилися без електропостачання, води та тепла. З метою підтримки населення в умовах відсутності базових комунальних послуг Український Червоний Хрест розгорнув пункти обігріву у населених пунктах на Київщині", — повідомив УЧХ у неділю у Фейсбуці.

У Броварах та Зазим’ї протягом двох днів працювали два мобільні теплопункти, встановлені волонтерами загону швидкого реагування Національного комітету Товариства Червоного Хреста України. За цей час по допомогу звернулися понад 100 осіб. Тут можна було зігрітися, випити гарячі напої, зарядити мобільні телефони та перепочити.

У Вишгороді вже другу добу поспіль працюють два теплопункти, розгорнуті Київським обласним загоном швидкого реагування Українського Червоного Хреста, де надається вся необхідна допомога місцевим жителям.