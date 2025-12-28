Інтерфакс-Україна
Зеленський планує обговорити з Трампом стратегію наближення миру

Зеленський планує обговорити з Трампом стратегію наближення миру
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом стратегію наближення миру, над якою працювали команди лідерів.

"План з 20-ти пунктів – дуже важливий, ми маємо його обговорити. Наші команди працювали над стратегією як крок за кроком наблизити мир. І ми обговоримо стратегію", - сказав Зеленський на початку зустрічі з Трампом у неділю.

З американської сторони у зустріч беруть участь державний секретар США Марк Рубіо, спеціальний представник Трамп Стів Віткофф.

В українській делегації секретар РНБО Рустем Умєров, заступник глави ОП Олександр Бевз, міністр економіки Олексій Соболев, начальник Генштабу Андрій Гнатов.

Теги: #трамп #зустріч #зеленський

