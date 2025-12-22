Інтерфакс-Україна
14:17 22.12.2025

Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

Міністерство оборони України повідомило про оновлення застосунку "Армія плюс" – воно містить цифрове посвідчення захисника і захисниці, інформаційну стрічку "Пульс" та має зручніший доступ до сервісів.

"Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням захисника і захисниці, інформаційною стрічкою "Пульс" та зручнішим доступом до сервісів. Розширений Армія ID дозволяє підтвердити статус військовослужбовця або військовослужбовиці через захищений QR-код під час перевірок, зокрема на блокпостах. Посвідчення не замінює паперові документи, але достатнє для підтвердження статусу", йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що у стрічці "Пульс" – офіційні пояснення, поради та важлива інформація для військових "без чуток і зайвого шуму". Оновили дизайн і навігацію, зокрема спростили доступ до популярних Плюсів. А також додали розділ сповіщень з важливими повідомленнями та статусами рапортів за весь час.

