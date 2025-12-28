Трамп провів телефонну розмову з Путіним перед запланованою зустріччю із Зеленським

Фото: https://www.foxnews.com

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним напередодні своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я щойно провів хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Путіним перед моєю зустріччю, яка відбудеться сьогодні о 13:00 (20:00 за київським часом - ІФ-У), з президентом України Зеленським. Зустріч відбудеться в головній обідній залі Мар-а-Лаго. Запрошуємо пресу. Дякую за увагу до цього питання!", — написав у соцмережі Truth Social президент США.