Інтерфакс-Україна
Події
19:03 28.12.2025

Трамп провів телефонну розмову з Путіним перед запланованою зустріччю із Зеленським

1 хв читати
Трамп провів телефонну розмову з Путіним перед запланованою зустріччю із Зеленським
Фото: https://www.foxnews.com

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним напередодні своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я щойно провів хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Путіним перед моєю зустріччю, яка відбудеться сьогодні о 13:00 (20:00 за київським часом - ІФ-У), з президентом України Зеленським. Зустріч відбудеться в головній обідній залі Мар-а-Лаго. Запрошуємо пресу. Дякую за увагу до цього питання!", — написав у соцмережі Truth Social президент США.

 

Теги: #розмова #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 28.12.2025
Трамп готовий винести на розгляд Конгресу США гарантії безпеки для України — ЗМІ

Трамп готовий винести на розгляд Конгресу США гарантії безпеки для України — ЗМІ

17:00 28.12.2025
Зустріч Зеленського з Трампом почнеться о 20:00, потім президенти подзвонять європейським лідерам – прессекретар

Зустріч Зеленського з Трампом почнеться о 20:00, потім президенти подзвонять європейським лідерам – прессекретар

04:52 28.12.2025
Двосторонню зустріч Зеленського й Трампа перенесли на три години раніше – Білий дім

Двосторонню зустріч Зеленського й Трампа перенесли на три години раніше – Білий дім

01:50 28.12.2025
Українська делегація на чолі з Зеленським прибула до Флориди на зустріч із Трампом

Українська делегація на чолі з Зеленським прибула до Флориди на зустріч із Трампом

21:15 27.12.2025
Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

13:45 27.12.2025
Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза

Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза

13:29 27.12.2025
Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

13:16 27.12.2025
Зустріч з Трампом буде публічною – Зеленський

Зустріч з Трампом буде публічною – Зеленський

12:20 27.12.2025
Трамп і Зеленський зустрінуться на курорті Палм-Біч у неділю о 22:00 за київським часом

Трамп і Зеленський зустрінуться на курорті Палм-Біч у неділю о 22:00 за київським часом

23:15 26.12.2025
Трамп планує розмову з Путіним - ЗМІ

Трамп планує розмову з Путіним - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Багато що може вирішитися до нового року

Опалення повернеться в усі будинки Києва до кінця дня - віцепрем'єр

Захисники України в ніч на 28 грудня знищили або подавили 30 з 48 засобів повітряного нападу росіян

Двосторонню зустріч Зеленського й Трампа перенесли на три години раніше – Білий дім

Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

ОСТАННЄ

"Укренерго" у понеділок запровадить графіки відключень електроенергії в більшості регіонів України

УЧХ розгорнув пункти обігріву на Київщині

В Херсоні 10 постраждалих за день від російських обстрілів

Травмованих у ДТП за участю автобуса в Калуському районі вже 13, серед них двоє дітей – ДСНС

Зеленський узгодив позиції зі Стармером перед зустріччю з Трампом

Автобус потрапив у ДТП у Калуському районі, є загиблий, щонайменше 9 постраждалих – ДСНС

РФ вчергове обстріляла Херсонську ТЕЦ, що призвело до важких наслідків, - Корецький

ДТП в Польщі забрало життя 5 українців, серед них є неповнолітні - МЗС

Окупанти завдали авіаудару по Слов'янську, є загиблий, троє поранених

Зеленський: Багато що може вирішитися до нового року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА