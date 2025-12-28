Трамп: Думаю, президенти України та Росії хочуть укласти угоду

Фото: https://www.facebook.com/olena.kondratiuk/

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна та РФ хочуть укласти угоду про досягнення миру.

"Занадто багато людей загинуло, і я думаю, що обидва президенти хочуть укласти угоду", - сказав він медіа під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США) у неділю.

За словами Трампа, Путін "серйозно налаштований" щодо миру. Водночас Трамп переконаний, що сьогодні буде "прекрасна зустріч" із Зеленським, а також назвав українського лідера "дуже сміливим".

"Я справді вірю, що у нас є задатки до угоди, яка буде вигідною для України, вигідною для всіх. Немає нічого важливішого", - зазначив американський лідер.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський раніше прибув до Флориди (США). Він розпочав зустріч з президентом США Дональдом Трампом о 20:00 за київським часом (13:00 за американським східним часом), повідомив прессекретар голови Української держави Сергій Никифоров.

Після цього запланований телефонний дзвінок Зеленського та Трампа з європейськими лідерами (остаточний список учасників ще визначається), зазначив Никифоров журналістам в неділю.

Президент України також анонсував розмови з прем'єр-міністром Канади й генеральним секретарем НАТО після переговорів з Трампом.

Напередодні своєї майбутньої зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що мав "хорошу та дуже продуктивну" телефонну розмову з Володимиром Путіним , не надаючи додаткових подробиць щодо розмови.