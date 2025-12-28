Інтерфакс-Україна
20:47 28.12.2025

Трамп каже, що не має дедлайнів щодо угоди про мир

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має дедлайнів щодо угоди про мир в Україні.

"У мене немає дедлайнів. Мій єдиний дедлайн — це припинити війну", - сказав він медіа під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США) у неділю.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський раніше прибув до Флориди (США). Він розпочав зустріч з президентом США Дональдом Трампом о 20:00 за київським часом (13:00 за американським східним часом), повідомив прессекретар голови Української держави Сергій Никифоров.

Після цього запланований телефонний дзвінок Зеленського та Трампа з європейськими лідерами (остаточний список учасників ще визначається), зазначив Никифоров журналістам в неділю.

Президент України також анонсував розмови з прем'єр-міністром Канади й генеральним секретарем НАТО після переговорів з Трампом.

Напередодні своєї майбутньої зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що мав "хорошу та дуже продуктивну" телефонну розмову з Володимиром Путіним , не надаючи додаткових подробиць щодо розмови.

