"Укренерго" у понеділок запровадить графіки відключень електроенергії в більшості регіонів України

"Завтра, 29 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

В компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", причиною запровадження обмежувальних заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.