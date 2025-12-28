Інтерфакс-Україна
Події
19:46 28.12.2025

"Укренерго" у понеділок запровадить графіки відключень електроенергії в більшості регіонів України

У більшості регіонів України у понеділок, 29 грудня, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Завтра, 29 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

В компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", причиною запровадження обмежувальних заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

 

Теги: #обмеження #електроенергія #графіки

