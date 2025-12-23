Інтерфакс-Україна
Події
17:59 23.12.2025

Буданов на Запорізькому напрямку нагородив бійців "Спецпідрозділу Тимура"

1 хв читати
Буданов на Запорізькому напрямку нагородив бійців "Спецпідрозділу Тимура"
Фото: ГУР МО

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов, перебуваючи на Запорізькому напрямку фронту, відзначив відомчими нагородами воїнів "Спецпідрозділу Тимура", які проявили професіоналізм, хоробрість та результативність у боях з російськими окупантами.

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, Буданов зауважив, що Запорізький напрямок залишається однією із найбільш напружених ділянок фронту та подякував спецпризначенцям ГУР за відданість справі боротьби за волю української нації.

Разом зі спецпризначенцями ГУР в районі виконання бойової операції Буданов вшанував пам’ять бійців воєнної розвідки, полеглих за Україну в бою.

Теги: #міноборони #нагородження #буданов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 23.12.2025
Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

15:05 23.12.2025
Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

17:40 22.12.2025
Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків: ви всьому світу доводите, що таке український характер

Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків: ви всьому світу доводите, що таке український характер

17:20 22.12.2025
Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ

Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ

16:41 22.12.2025
Свириденко нагородила працівників українських енергокомпаній з нагоди професійного свята

Свириденко нагородила працівників українських енергокомпаній з нагоди професійного свята

14:32 22.12.2025
МОЗ разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військових з набутими важкими психічними розладами

МОЗ разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військових з набутими важкими психічними розладами

14:17 22.12.2025
Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

11:47 19.12.2025
Міноборони розпочало тестування системи "Майно" у військових частинах

Міноборони розпочало тестування системи "Майно" у військових частинах

20:18 18.12.2025
Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

09:31 17.12.2025
Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня

Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Понад 75% роботодавців витримують квоту працевлаштування осіб з інвалідністю, є випадки, коли "працюють" трудові книжки - Музиченко

Музиченко: дуже великий виклик - значна частка первинного протезування, але галузь зробила великий скачок

ОСТАННЄ

Віцеміністр розвитку Деркач очолить делегацію в комітеті про спільний авіапростір з ЄС – указ

У Німеччині затримали громадянина України, який підозрюється у підготовці диверсій на користь РФ

Оприлюднені Мін'юстом США документи свідчать, що Трамп вісім разів користувався приватним літаком Епштейна

Окупанти обстріляли Нікополь і 4 громади району, постраждала місцева жителька – ОВА

Окупанти завдали удару по підприємству під Кременчуком, 2 поранених - обладміністрація

Депутати просять прем'єра вжити невідкладних заходів щодо затвердження фінплану "Енергоатому" на 2025р

ЦВК вперше за час повномасштабного вторгнення відновила роботу реєстру виборців - Арахамія

Генштаб: з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська

Зеленський та фон дер Ляєн домовилися про додаткові контакти найближчими днями

Понад 20 підземних шкіл планується здати у Харківській області до кінця року – Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА