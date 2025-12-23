Буданов на Запорізькому напрямку нагородив бійців "Спецпідрозділу Тимура"

Фото: ГУР МО

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов, перебуваючи на Запорізькому напрямку фронту, відзначив відомчими нагородами воїнів "Спецпідрозділу Тимура", які проявили професіоналізм, хоробрість та результативність у боях з російськими окупантами.

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, Буданов зауважив, що Запорізький напрямок залишається однією із найбільш напружених ділянок фронту та подякував спецпризначенцям ГУР за відданість справі боротьби за волю української нації.

Разом зі спецпризначенцями ГУР в районі виконання бойової операції Буданов вшанував пам’ять бійців воєнної розвідки, полеглих за Україну в бою.