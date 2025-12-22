Інтерфакс-Україна
15:58 22.12.2025

Бари та ресторани зібрали в рамках благодійної кампанії 100 комплектів з дронами для ГУР – фонд

Фонд "Сучасна Україна" повідомив про завершення 20 грудня благодійної кампанії "Смачно, бо на дрони!", в рамках якої різні бізнеси, зокрема, ресторани, кав'ярні та бари, зібрали понад 5 млн грн, на які були закуплені 100 т.зв. "секретних боксів" з FPV-дронами на оптоволоконному управлінні.

"Її результат — 100 Secret Box-ів із FPV-дронами, які вже вирушили на передову та підсилюють спецпідрозділ ГУР МО України "Шаманбат", зокрема на Покровському напрямку. Фінальна передача відбулася 20 грудня в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Саме цього дня розвідникам передали останню партію повністю готових до роботи комплектів із FPV-дронами. Попередні 50 Box-ів військові отримали наприкінці листопада", - йдеться в повідомленні.

Таким чином благодійний збір, який Фонд "Сучасна Україна" запустив 7 вересня - у День воєнної розвідки України, - досяг своєї мети.

"Я хочу подякувати всім небайдужим, волонтерам, рестораторам і взагалі всім людям, які допомагають українському війську робити все для нашої перемоги. У часи, коли ворог веде свою геноциїдальну проти України, війну на знищення, кожен засіб дуже важливий, кожна людина — безцінна. Тому ми разом здобудемо нашу перемогу!", — наголосив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Євгеній Єрін.

Фонд закуповував техніку в постійній координації з ГУР. До збору в рамках кампанії долучилися понад 170 ресторанів, кав’ярень, барів і бізнесів з різних сфер. Деякі з них додавали певну страву в меню, частину коштів з якої спрямовували на дрони, деякі перераховували відсоток від прибутку або робили разовий донат.

Спецпідрозділ "Шаманбат" був сформований у лютому 2022 року. Його бійці брали участь у звільненні острова Зміїний, боях за Гостомель, Бучу, Ірпінь і Київ, у боях за Бахмут, операціях на Херсонщині, рейдах на території РФ та інших складних операціях воєнної розвідки.

