EPILAND та Київський БКК запускають благодійну акцію «Дивовижна пригода»

В межах спільної ініціативи та у співпраці з благодійним фондом «Реальна допомога» кошти від продажів акційної продукції будуть перераховані на реабілітацію жінок-військовослужбовиць.

Мережа парків розваг EPILAND та Київський БКК розпочнуть благодійну акцію «Дивовижна пригода» вже 1 лютого 2026 року. В межах ініціативи в супермаркетах Food Market ТРЦ «Епіцентр» у Києві та Київській області, а також в онлайн-магазині epicentrk.ua, будуть продаватися акційні еклери від кондитерської фабрики БКК.

Покупці матимуть шанс не лише долучитися до важливої справи, але й здобути можливість безкоштовного відвідування парків EPILAND. В деяких акційних коробках з еклерами будуть заховані сертифікати на 1, 3 або 5 катань на атракціонах, які діятимуть в будь-якому парку мережі.

Як зазначила директорка мережі EPILAND Катерина Черняк, можливість долучитися до випуску лімітованої серії легендарних тістечок БКК і зробити вагомий внесок у якнайшвидше відновлення українських військовослужбовиць - це велика відповідальність і гордість для компанії.

«Цей проєкт є прикладом того, як колаборація брендів може мати глибинний суспільний сенс і ставати реальним інструментом підтримки тих, хто цього потребує. Для нас важливо, щоб розваги мали не лише емоційну, а й соціальну цінність. Через цю акцію ми хочемо подарувати людям позитивні враження та водночас підтримати жінок, які захищали країну й зараз потребують якісної реабілітації. Саме такі ініціативи, на наш погляд, формують культуру відповідального бізнесу», - підкреслила Катерина Черняк.

Своєю чергою СЕО Київського БКК Юлія Ярмоленко наголосила, що участь компанії в ініціативі є усвідомленим кроком соціальної відповідальності та продовженням системної підтримки важливих для суспільства проєктів

«Для Київського БКК ця ініціатива - про відповідальність і людяність. Ми віримо, що у складні часи бізнес має не лише створювати якісний продукт, але й об’єднуватися. Кожна така колаборація стає реальним внеском у відновлення та розвиток», - підкреслила Юлія Ярмоленко.

Нагадаємо, що EPILAND - це мережа парків сімейного дозвілля, яку розвиває група компаній Епіцентр. Перший парк мережі відкрився влітку 2024 року в столичному ТРЦ Епіцентр на вул. Полярній у Києві, а згодом EPILAND розширився ще на кілька локацій, зокрема в ТРЦ Епіцентр в Чабанах та Обухові Київської області.