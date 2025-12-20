Інтерфакс-Україна
Економіка
16:44 20.12.2025

Центр Gen.Hope відновлення українських дітей знайшов перші $7 млн у канадських та британських донорів

2 хв читати

Канадські та британські благодійники з вкладами на суму $7 млн стануть першими інвесторами Gen.Hope – Центру провідного досвіду з психічного здоров’я дітей і підлітків в умовах війни, який планує розпочати роботу на території майбутнього кампусу KSE (Київської школи економіки) на Оболоні на початку 2027 року.

"У проєкт, що поєднує створення центру, програмну діяльність та розвиток міжнародної експертизи у сфері дитячого психічного здоровʼя буде вкладено початкові $7 млн", – йдеться у повідомленні на сайті благодійного фонду KSE Foundation.

Згідно з ним, проєкт реалізується Gen.Ukrainian за інституційної підтримки Київської школи економіки.

Зазначається, що інвестиція канадських та британських благодійників дозволяє масштабувати ініціативу Gen.Hope, який планує щороку надавати підтримку до 25 тис. дітей.

За словами засновниці та керівниці Gen.Ukrainian Оксани Лебедєвої, Gen.Hope об’єднує психологічну допомогу, дослідження стану дитинства у війні, наукові партнерства, навчання фахівців, адвокацію прав дитини, правозахист та меморіалізацію досвіду дитинства. Центр має міжнародну експертну й наукову раду, а його програми базуються на доказових травмофокусованих підходах.

Наголошується, що проєкт є незалежною інституційною ініціативою, що доповнює державні зусилля, але не замінює їх, формуючи довгострокову інфраструктуру підтримки воєнного та повоєнного покоління. На його базі планується напрацювати новітні підходи до відновлення психічного здоров’я дітей та підлітків, а також рекомендації для розвитку політик і практик в Україні та міжнародному контексті.

"KSE надасть наукову та освітню підтримку. Спільні дослідження сформують доказову базу програм Центру, а студенти-психологи KSE й надалі працюватимуть з дітьми в межах цих програм", – прокоментував проєкт президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Теги: #genhope #благодійність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:00 04.12.2025
79-та бригада отримала транспорт від "Українських вертольотів" для роботи на передовій

79-та бригада отримала транспорт від "Українських вертольотів" для роботи на передовій

11:18 01.12.2025
Авіакомпанія "Українські вертольоти" організувала свято до Дня Миколая та екскурсію для дітей-сиріт наших Захисників

Авіакомпанія "Українські вертольоти" організувала свято до Дня Миколая та екскурсію для дітей-сиріт наших Захисників

16:39 29.11.2025
У Києві відбувся благодійний різдвяний ярмарок "Charity Fair 2025" від Асоціації "Подружжя українських дипломатів"

У Києві відбувся благодійний різдвяний ярмарок "Charity Fair 2025" від Асоціації "Подружжя українських дипломатів"

19:03 26.11.2025
Спецпідрозділ ГУР "Шаманбат" отримав партію FPV-дронів від благодійників

Спецпідрозділ ГУР "Шаманбат" отримав партію FPV-дронів від благодійників

09:16 19.11.2025
Фонди закликають українців донатити 1 тис. грн "Зимової підтримки" на потреби Сил оборони

Фонди закликають українців донатити 1 тис. грн "Зимової підтримки" на потреби Сил оборони

12:06 11.11.2025
Бійці ГУР отримали зброю і обладнання на понад 7 млн грн від стендап-коміка Василя Байдака

Бійці ГУР отримали зброю і обладнання на понад 7 млн грн від стендап-коміка Василя Байдака

09:51 11.11.2025
Воррен Баффет "йде в тінь", пожертвує на благодійність $1,35 млрд

Воррен Баффет "йде в тінь", пожертвує на благодійність $1,35 млрд

14:43 06.11.2025
Із тилу на поле бою: Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала на фронт РЕБи та інше обладнання

Із тилу на поле бою: Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала на фронт РЕБи та інше обладнання

09:35 09.09.2025
Андріївський узвіз у вихідні зібрав близько 10 тисяч гостей але підтримка фронту виявилася мізерною

Андріївський узвіз у вихідні зібрав близько 10 тисяч гостей але підтримка фронту виявилася мізерною

14:16 22.08.2025
ОТП БАНК та фонд Сергія Притули проводять благодійний аукціон з унікальними лотами

ОТП БАНК та фонд Сергія Притули проводять благодійний аукціон з унікальними лотами

ВАЖЛИВЕ

Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП-варантів: угоду підтримали 99% їх власників

Рівень фінансового стресу у листопаді був найнижчим із початку повномасштабного вторгнення – Нацбанк

Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України в листопаді на рівні 5,3% проти 2,3% у жовтні

ОСТАННЄ

"Центренерго" планує завершити 2025 рік приблизно з 4,5 млрд грн чистого прибутку – голова наглядової ради

Україна отримала $125,2 млн за проєктами Світового банку LEARN та THRIVE на освіту та охорону здоров’я

Кредиту ЄС EUR90 млрд недостатньо, треба далі працювати над репараційним кредитом – Марченко до країн G7

Кабмін розподілив понад 460 млн грн на автономне енергоживлення та розрахунки за комунальні послуги для закладів освіти

НКРЕКП вперше з 2021р. підвищила тарифи операторів газорозподільних мереж на 2026р. для непобутових споживачів

Зміни програми пільгової іпотеки "єОселя" у 2026 році зроблять її більш доступною – думка

Індекс відновлення ділової активності бізнесу в Україні у листопаді впав до нуля - опитування ІЕД

КЗРК та "ДТЕК Дніпровські електромережі" підписали мирову угоду по боргу 91,4 млн грн

НБУ: малим держбанкам, що порушують вимоги до капіталу, слід підвищувати ефективність і мати план дій

Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП-варантів: угоду підтримали 99% їх власників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА