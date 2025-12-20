Центр Gen.Hope відновлення українських дітей знайшов перші $7 млн у канадських та британських донорів

Канадські та британські благодійники з вкладами на суму $7 млн стануть першими інвесторами Gen.Hope – Центру провідного досвіду з психічного здоров’я дітей і підлітків в умовах війни, який планує розпочати роботу на території майбутнього кампусу KSE (Київської школи економіки) на Оболоні на початку 2027 року.

"У проєкт, що поєднує створення центру, програмну діяльність та розвиток міжнародної експертизи у сфері дитячого психічного здоровʼя буде вкладено початкові $7 млн", – йдеться у повідомленні на сайті благодійного фонду KSE Foundation.

Згідно з ним, проєкт реалізується Gen.Ukrainian за інституційної підтримки Київської школи економіки.

Зазначається, що інвестиція канадських та британських благодійників дозволяє масштабувати ініціативу Gen.Hope, який планує щороку надавати підтримку до 25 тис. дітей.

За словами засновниці та керівниці Gen.Ukrainian Оксани Лебедєвої, Gen.Hope об’єднує психологічну допомогу, дослідження стану дитинства у війні, наукові партнерства, навчання фахівців, адвокацію прав дитини, правозахист та меморіалізацію досвіду дитинства. Центр має міжнародну експертну й наукову раду, а його програми базуються на доказових травмофокусованих підходах.

Наголошується, що проєкт є незалежною інституційною ініціативою, що доповнює державні зусилля, але не замінює їх, формуючи довгострокову інфраструктуру підтримки воєнного та повоєнного покоління. На його базі планується напрацювати новітні підходи до відновлення психічного здоров’я дітей та підлітків, а також рекомендації для розвитку політик і практик в Україні та міжнародному контексті.

"KSE надасть наукову та освітню підтримку. Спільні дослідження сформують доказову базу програм Центру, а студенти-психологи KSE й надалі працюватимуть з дітьми в межах цих програм", – прокоментував проєкт президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.