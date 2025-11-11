Інтерфакс-Україна
Події
09:51 11.11.2025

Воррен Баффет "йде в тінь", пожертвує на благодійність $1,35 млрд

2 хв читати
Воррен Баффет "йде в тінь", пожертвує на благодійність $1,35 млрд

Американський мільярдер та інвестор Воррен Баффет передасть акції заснованої ним інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Inc. на суму близько $1,35 млрд чотирьом сімейним благодійним організаціям.

У традиційному зверненні до акціонерів Berkshire перед Днем подяки, опублікованому в понеділок, Баффет заявив, що "йде в тінь". Він більше не писатиме щорічні листи для акціонерів і не братиме участі в щорічних зборах акціонерів.

Він повідомив, що конвертував 1,8 тис. акцій Berkshire класу "А", що належать йому, у 2,7 млн акцій класу "B". З них 1,5 млн паперів буде передано фонду Susan Thompson Buffett Foundation, названому на честь його дружини, і по 400 тис. акцій фондам своїх дітей Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation і NoVo Foundation.

Вартість паперів класу "B" Berkshire на закриття ринку в понеділок становила $496,98. З початку поточного року їхня вартість зросла на 9,6%.

Баффет з 2006 року щорічно жертвує великі суми на благодійність у вигляді акцій Berkshire. Раніше він пообіцяв віддати на ці цілі 99% статків.

95-річному Баффету, як і раніше, належить понад 196 тис. акцій Berkshire класу "A", вартість яких становить близько $146,8 млрд, зазначає Market Watch.

У травні Баффет, який очолював Berkshire шість десятиліть, оголосив, що покине пост CEO наприкінці поточного року. Його місце займе Грег Абель, який відповідає в компанії за весь нестраховий бізнес.

Теги: #благодійність #баффет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:43 06.11.2025
Із тилу на поле бою: Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала на фронт РЕБи та інше обладнання

Із тилу на поле бою: Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала на фронт РЕБи та інше обладнання

09:35 09.09.2025
Андріївський узвіз у вихідні зібрав близько 10 тисяч гостей але підтримка фронту виявилася мізерною

Андріївський узвіз у вихідні зібрав близько 10 тисяч гостей але підтримка фронту виявилася мізерною

14:16 22.08.2025
ОТП БАНК та фонд Сергія Притули проводять благодійний аукціон з унікальними лотами

ОТП БАНК та фонд Сергія Притули проводять благодійний аукціон з унікальними лотами

18:15 25.06.2025
Як український бізнес об'єднується з державою заради дітей наших захисників

Як український бізнес об'єднується з державою заради дітей наших захисників

13:31 19.05.2025
Рух "Чесно": найбільше благодійних чи громадських організацій під власним іменем у нардепів фракції "Слуга народу"

Рух "Чесно": найбільше благодійних чи громадських організацій під власним іменем у нардепів фракції "Слуга народу"

04:24 09.05.2025
Білл Гейтс збирається витратити 99% своїх статків на благодійність

Білл Гейтс збирається витратити 99% своїх статків на благодійність

21:47 08.05.2025
В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

03:16 04.05.2025
Уоррен Баффет покидає посаду гендиректора Berkshire

Уоррен Баффет покидає посаду гендиректора Berkshire

15:44 09.04.2025
Понад 400 осіб оформили картку благодійності УЧХ у березні

Понад 400 осіб оформили картку благодійності УЧХ у березні

17:19 08.04.2025
Говард Баффет побудує бомбосховище для школи у прикордонні Сумщини

Говард Баффет побудує бомбосховище для школи у прикордонні Сумщини

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував упродовж доби 170 бойових зіткнень

Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП - Свириденко

Зеленський: Фактично кожного дня Україна застосовує далекобійні санкції проти РФ

Україна готує угоди з кількома країнами Європи, зокрема, про посилення захисту неба - Зеленський

Зеленський: Потрібні будь-які результативні дії проти корупції

ОСТАННЄ

До 18 людей зросла кількість жертв тайфуну на Філіппінах

Котельні у Лозовій Харківської області знеструмлено через пошкодження ворожими обстрілами критичної інфраструктури

Генштаб зафіксував упродовж доби 170 бойових зіткнень

Один поранений і ушкодження енергетичної та залізничної інфраструктури ворожими дронами в Одеській області

Сили безпілотних систем уразили за добу 850 ворожих цілей

Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців

11 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

Міністри фінансів країн ЄС розглядатимуть у четвер два способи фінансової підтримки України – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА