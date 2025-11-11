Бійці ГУР отримали зброю і обладнання на понад 7 млн грн від стендап-коміка Василя Байдака

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали партію зброї та обладнання від стендап-коміка і волонтера Василя Байдака та його глядачів із закордонного туру, повідомляє пресслужба ГУР МО.

Як зазначається в повідомленні в телеграм-каналі, бійці отримали 10 наземних роботизованих комплексів Legit L, 100 10-дюймових FPV Jet та турель до НРК.

Зброю та обладнання для розвідників вартістю 7,3 млн грн, зібраних у межах закордонного туру Василя Байдака, закупив і передав Благодійний фонд Діани Подолянчук, який системно допомагає підрозділам ГУР.

"Наземні роботизовані системи в умовах сучасної війни рятують життя воїнів, забезпечують фронтову логістику, а також виконують вогневі завдання. Це дуже важливі засоби, як і FPV-дрони, якими наші майстри знищують російських окупантів та їхню техніку. Дякуємо Василеві Байдаку та всім, хто прийшов на його виступи", – подякував боєць спецпідрозділу ГУР.