У Швейцарії на гірськолижному курорті через пожежу у барі на Новий рік загинуло 40 людей і 115 постраждало

Фото: pexels/ Nanda Gopal Lakshman

В новорічну ніч через пожежу в барі, розташованому на території гірськолижного курорту Кран-Монтана (Crans-Montana) в швейцарському кантоні Валі, за даними місцевої поліції, загинуло близько 40 людей та 115 отримали поранення, повідомила телерадіомовна корпорація BBC.

Влада заявила, що до пожежі, яка сталася в ніч проти четверга о 01:30 за місцевим часом під час святкування Нового року, ймовірно, причетні представники кількох національностей. За деякими даними, до цього пролунав вибух. Його причину не встановлено.

"Це кваліфікується як пожежа, і про напад "немає жодних питань", – заявив головний прокурор регіону.

Постраждалих доставили до лікарень по всій Швейцарії. Також було надано опікове відділення в Мілані, сусідній Італії. Посол Італії у Швейцарії попередив, що ідентифікація загиблих може зайняти тижні. Раніше міністр закордонних справ Італії заявив, що ідентифікація буде складною через сильні опіки.

Президент Швейцарії Гі Пармелін назвав це однією з найгірших трагедій, які пережила країна.

Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція готова надати будь-яку допомогу і що постраждалі внаслідок пожежі можуть отримати лікування у французьких лікарнях.

ЄС також надає медичну допомогу постраждалим, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше газета Le Temps у четвер 1 січня повідомляла, що кілька людей загинули під час пожежі в барі, розташованому на території гірськолижного курорту Кран-Монтана (Crans-Montana) в швейцарському кантоні Валі. Видання Le Nouvelliste написало, що кількість жертв може становити до 40 осіб.

За даними деяких ЗМІ, на момент вибуху в барі було понад 100 осіб.