Користування електронними державними послугами за останній рік зросло з 55% до 59%

Користування електронними державними послугами за останній рік зросло з 55% до 59% опитаних українців, кількість людей, що не користувалися жодними електронними послугами знизилась на 4% - до 38%.

Про це свідчать результати щорічного всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) щодо користування українцями електронними послугами та інтернетом у 2025 році, що було проведено у вересні-жовтні 2025 року.

Як повідомляється у пресрелізі КМІС на сайті, дослідження провели на замовлення Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Швеції у межах "Проєкту підтримки Дія" та у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

Повідомляється, що найчастіше українці користувалися сервісами в Дії. Про це зазначили 48% тих, хто користувалися державними послугами, — на 6% більше порівняно з 2024 роком. Серед інших популярних сервісів у 2025 були: платне отримання інформації з держреєстрів чи цифрових витягів (15%), послуги з пенсійних питань (15%), щодо особистого транспорту (13%), отримання субсидій (12%) та з питань податків (12%).

Абсолютна більшість опитаних, 85%, які користувалися електронними державними послугами, вважають цей досвід радше або дуже позитивним. Цей показник дещо підвищився порівняно з минулим роком.

"Мета Мінцифри — якомога більше спрощувати взаємодію із державою, аби усі люди могли отримати необхідну державну послугу легко, зручно і в кілька кліків. Зростання кількості користувачів державних послуг, лідерство Дії у списку найбільш використовуваних сервісів, а також задоволеність українців державними е-сервісами, що лишається незмінно на високому рівні, — свідчення, що ця робота дає свої результати", — сказала заступниця Міністра цифрової трансформації України сказала Валерія Коваль.

Основна причина, чому люди не користувалися державними е-послугами протягом року, — відсутність такої потреби. На неї вказали 77% опитаних. Інші причини називали значно рідше, порівняно з минулим роком: брак навичок (22%), недовіра до електронних сервісів (15,5%), відсутність пристрою з виходом в інтернет (15%), незнання, що така послуга доступна (11%).

"Цьогорічне дослідження показало, що українці удвічі рідше — із 44% до 22% — називали брак навичок причиною, чому не користувалися державними електронними послугами, — сказала керівниця групи проєктів ПРООН в Україні з демократичного врядування Олена Урсу.

Найбільше державними електронними послугами користувалися чоловіки молодшого віку, із вищою освітою та вищим рівнем достатку з більших населених пунктів. Ці дані не змінилися за останні два роки дослідження.

Під час дослідження також опитали, як українці користуються інтернетом: 81% громадян роблять це щодня, ще 11% — нерегулярно, 2–3 години на тиждень і рідше. Обидва показники за рік змінилися у межах похибки. Найрідше користуються інтернетом, як і раніше, люди старшого віку: 53% роблять це щодня, тоді як 28% узагалі не користуються.

Вік та рівень достатку залишаються головними факторами, що визначає, чи користується людина е-послугами та інтернетом, зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

"Опитування засвідчило, що розрив у доступі до інтернету між людьми із різним достатком ще більше зріс. Так, у 2025 році люди із середнім та високим достатком близько на 4% стали частіше користуватися інтернетом, тоді як для людей із низьким достатком рівень користування залишився без змін. Це свідчить про актуальність проблеми цифрового розриву і необхідність її врахування під час розробки політик і нових продуктів у сфері цифровізації", — сказав він.

Всеукраїнське опитування провели у вересні-жовтні 2025 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) серед жителів України віком понад 18 років, які проживали на територіях, контрольованих урядом станом на 23 лютого 2022 року. Загалом провели 2015 інтерв’ю.

Це вже шосте дослідження щодо користування електронними послугами та інтернетом в Україні. Попередні опитування КМІС на замовлення ПРООН провів у 2024, 2023, 2022, 2020 та 2021 роках.