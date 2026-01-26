Інтерфакс-Україна
Події
10:29 26.01.2026

Користування електронними державними послугами за останній рік зросло з 55% до 59%

3 хв читати
Користування електронними державними послугами за останній рік зросло з 55% до 59%

Користування електронними державними послугами за останній рік зросло з 55% до 59% опитаних українців, кількість людей, що не користувалися жодними електронними послугами знизилась на 4% - до 38%.

Про це свідчать результати щорічного всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) щодо користування українцями електронними послугами та інтернетом у 2025 році, що було проведено у вересні-жовтні 2025 року.

Як повідомляється у пресрелізі КМІС на сайті, дослідження провели на замовлення Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Швеції у межах "Проєкту підтримки Дія" та у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

Повідомляється, що найчастіше українці користувалися сервісами в Дії. Про це зазначили 48% тих, хто користувалися державними послугами, — на 6% більше порівняно з 2024 роком. Серед інших популярних сервісів у 2025 були: платне отримання інформації з держреєстрів чи цифрових витягів (15%), послуги з пенсійних питань (15%), щодо особистого транспорту (13%), отримання субсидій (12%) та з питань податків (12%).

Абсолютна більшість опитаних, 85%, які користувалися електронними державними послугами, вважають цей досвід радше або дуже позитивним. Цей показник дещо підвищився порівняно з минулим роком.

"Мета Мінцифри — якомога більше спрощувати взаємодію із державою, аби усі люди могли отримати необхідну державну послугу легко, зручно і в кілька кліків. Зростання кількості користувачів державних послуг, лідерство Дії у списку найбільш використовуваних сервісів, а також задоволеність українців державними е-сервісами, що лишається незмінно на високому рівні, — свідчення, що ця робота дає свої результати", — сказала заступниця Міністра цифрової трансформації України сказала Валерія Коваль.

Основна причина, чому люди не користувалися державними е-послугами протягом року, — відсутність такої потреби. На неї вказали 77% опитаних. Інші причини називали значно рідше, порівняно з минулим роком: брак навичок (22%), недовіра до електронних сервісів (15,5%), відсутність пристрою з виходом в інтернет (15%), незнання, що така послуга доступна (11%).

"Цьогорічне дослідження показало, що українці удвічі рідше — із 44% до 22% — називали брак навичок причиною, чому не користувалися державними електронними послугами, — сказала керівниця групи проєктів ПРООН в Україні з демократичного врядування Олена Урсу.

Найбільше державними електронними послугами користувалися чоловіки молодшого віку, із вищою освітою та вищим рівнем достатку з більших населених пунктів. Ці дані не змінилися за останні два роки дослідження.

Під час дослідження також опитали, як українці користуються інтернетом: 81% громадян роблять це щодня, ще 11% — нерегулярно, 2–3 години на тиждень і рідше. Обидва показники за рік змінилися у межах похибки. Найрідше користуються інтернетом, як і раніше, люди старшого віку: 53% роблять це щодня, тоді як 28% узагалі не користуються.

Вік та рівень достатку залишаються головними факторами, що визначає, чи користується людина е-послугами та інтернетом, зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

"Опитування засвідчило, що розрив у доступі до інтернету між людьми із різним достатком ще більше зріс. Так, у 2025 році люди із середнім та високим достатком близько на 4% стали частіше користуватися інтернетом, тоді як для людей із низьким достатком рівень користування залишився без змін. Це свідчить про актуальність проблеми цифрового розриву і необхідність її врахування під час розробки політик і нових продуктів у сфері цифровізації", — сказав він.

Всеукраїнське опитування провели у вересні-жовтні 2025 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) серед жителів України віком понад 18 років, які проживали на територіях, контрольованих урядом станом на 23 лютого 2022 року. Загалом провели 2015 інтерв’ю.

Це вже шосте дослідження щодо користування електронними послугами та інтернетом в Україні. Попередні опитування КМІС на замовлення ПРООН провів у 2024, 2023, 2022, 2020 та 2021 роках.

Теги: #опитування #держпослуги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 19.01.2026
Майже половина компаній-членів AmCham очікують припинення вогню або мирного врегулювання війни в Україні у 2026р.

Майже половина компаній-членів AmCham очікують припинення вогню або мирного врегулювання війни в Україні у 2026р.

09:45 19.01.2026
КМІС: Зеленський зберігає високий рівень довіри серед українців, проте нижчий, ніж у Залужного та Буданова

КМІС: Зеленський зберігає високий рівень довіри серед українців, проте нижчий, ніж у Залужного та Буданова

10:22 16.01.2026
Більшість українців очікує повторного нападу Росії у випадку замороження конфлікту – опитування

Більшість українців очікує повторного нападу Росії у випадку замороження конфлікту – опитування

10:14 16.01.2026
Більшість українців вважають, що Україна здатна продовжувати опір на фронті, – опитування

Більшість українців вважають, що Україна здатна продовжувати опір на фронті, – опитування

10:01 16.01.2026
Більшість українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, – опитування

Більшість українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, – опитування

14:38 12.01.2026
У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про найменування 4 скверів столиці

У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про найменування 4 скверів столиці

10:19 07.01.2026
Більшість українців вважають, що Європа серйозно допомагає Україні, і не довіряють США – опитування

Більшість українців вважають, що Європа серйозно допомагає Україні, і не довіряють США – опитування

10:26 05.01.2026
КМІС: 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню

КМІС: 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню

09:26 05.01.2026
Зеленському довіряють 59% українців, не довіряють 35% - КМІС

Зеленському довіряють 59% українців, не довіряють 35% - КМІС

11:04 02.01.2026
Більше половини українців категорично проти будь-яких територіальних поступок, водночас понад третина готова до територіальних втрат – опитування

Більше половини українців категорично проти будь-яких територіальних поступок, водночас понад третина готова до територіальних втрат – опитування

ВАЖЛИВЕ

ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

ОСТАННЄ

77% європейців вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру

Громадянина Молдови засудили до 5 років ув’язнення за антимобілізаційну діяльність в Україні

Дві жінки загинули на Донеччині через ворожі обстріли минулої доби

Президент Литви закликав Польщу побудувати спільний військовий полігон у Сувалкському коридорі

У Києві на Хрещатику горить офісна будівля

У Києві спостерігається збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря через блекаути

Ворог атакував Херсонщину, одна людина загинула

ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Ворожа атака Нікопольщини: поранено чоловіка, пошкоджено цивільну інфраструктуру

У Краснодарському краї атакований нафтопереробний завод – ЦПД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА