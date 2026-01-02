Інтерфакс-Україна
Події
11:04 02.01.2026

Більше половини українців категорично проти будь-яких територіальних поступок, водночас понад третина готова до територіальних втрат – опитування

Більш ніж половина опитуваних українців (53%) категорично проти жодних територіальних поступок на користь Росії, водночас 33% в цілому готові до певних територіальних втрат. В той самий час, з 8% до 14% стало більше тих, хто не міг визначитися із думкою, про це свідчить опитування, проведене упродовж 26 листопада-29 грудня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, у відповіді на запитання: "З яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з Росією Ви згодні в більшій мірі?", де респондента просили обрати одне з двох таких тверджень (респондентам твердження зачитувалися в різному порядку): "Для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій" або "За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності", 53% категорично проти жодних територіальних поступок. Водночас 33% в цілому готові до певних територіальних втрат. Разом з тим, 14% не могли визначитися із думкою.

В інтерпретації "територіальних поступок" респондентів просили визначитися серед "офіційним визнанням окупації", "передачею під контроль Росії неокупованих територій" та "де-факто визнання окупації без де-юре".

Отже, якщо мова йде офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то більшість (58%) будуть проти. Готові прийняти – 25% (мова йде про "окремі території", а не всі окуповані території). Категорично відкидають такий варіант 58%, втім 17% не змогли визначитися із своєю думкою.

Також переважна більшість (66%) відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною, готові прийняти таке лише 18%.

У випадку варіанту із заморожуванням лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною Росії, то 50% категорично відкидають такий варіант, а готові на нього – 39%.

Опитування "Омнібус" проводилося упродовж 26 листопада-29 грудня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) був опитаний 1 001 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах "воєнного часу", наводилися раніше КМІС.

