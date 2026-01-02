Інтерфакс-Україна
Події
09:19 02.01.2026

Росіяни влучили безпілотниками по лікарні на Чернігівщині, пожежу загасили – влада

1 хв читати
Росіяни влучили безпілотниками по лікарні на Чернігівщині, пожежу загасили – влада
Фото: https://t.me/chernigivskaODA

Ввечері 1 січня росіяни декілька разів атакували Семенівку на Чернігівщині безпілотниками, був удар "геранями" по Семенівській міській лікарні.

"Попередньо, знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення, пошкоджений харчоблок. На місці влучання виникла пожежа - її загасили", - написав начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус у телеграм.

Крім того, серез удар "молнії" пошкоджені вікна в 5-поверхівці.

"Уночі "герань" поцілила по території одного з лісництв у Корюківському районі. Загорілася господарча споруда. Вогонь вдалося загасити", - зазначив він.

Усього, за даними ОВА, минулої доби було 27 обстрілів. 50 вибухів.

Теги: #чаус #атака_рф #чернігівщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 02.01.2026
РФ била по енергооб’єктах у Миколаївській та Запорізькій областях – заступник глави Міненерго

РФ била по енергооб’єктах у Миколаївській та Запорізькій областях – заступник глави Міненерго

10:22 02.01.2026
Одна людина загинула, ще дві зазнали поранень через російськи обстріли на Донеччині – ОВА

Одна людина загинула, ще дві зазнали поранень через російськи обстріли на Донеччині – ОВА

13:28 01.01.2026
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі локомотивного депо в Ковелі, у Конотопі уражено вантажні вагони –

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі локомотивного депо в Ковелі, у Конотопі уражено вантажні вагони –

12:52 01.01.2026
Росія у перший день нового року вдарила дронами по портовій інфраструктурі України - віцепрем’єр

Росія у перший день нового року вдарила дронами по портовій інфраструктурі України - віцепрем’єр

09:34 24.12.2025
Окупанти у вівторок атакували Чернігів і ще 26 населених пунктів області – обладміністрація

Окупанти у вівторок атакували Чернігів і ще 26 населених пунктів області – обладміністрація

09:26 16.12.2025
Ворожий БпЛА атакував фермерське господарство на Чернігівщині, загинула худоба - ОВА

Ворожий БпЛА атакував фермерське господарство на Чернігівщині, загинула худоба - ОВА

10:22 11.12.2025
Кабмін погодив створення ІП "Носівські господарства" в Чернігівській області з майбутнім виробництвом варення і компотів

Кабмін погодив створення ІП "Носівські господарства" в Чернігівській області з майбутнім виробництвом варення і компотів

09:45 07.12.2025
Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік

Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік

12:35 26.11.2025
На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

11:46 18.11.2025
Росіяни вдарили по Городні на Чернігівщини, дві людини загинули – ДСНС

Росіяни вдарили по Городні на Чернігівщини, дві людини загинули – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 2 січня знищили або подавили 86 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

ОСТАННЄ

Святкування Нового року в Україні пройшло без суттєвих надзвичайних подій - Нацполіція

РФ готує масштабну провокацію з людськими жертвами на Різдво за юліанським календарем - СЗР

У Запоріжжі судитимуть військових командирів, яких обвинувачують у виплаті бойових виплатах штабним працівникам - ДБР

У Швейцарії на гірськолижному курорті через пожежу у барі на Новий рік загинуло 40 людей і 115 постраждало

Виробник дронів "Вампір" став першим резидентом Defence City – Міноборони

Генштаб зафіксував впродовж доби 98 бойових зіткнень

Захисники України в ніч на 2 січня знищили або подавили 86 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровській області – ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічних атак ворога у Запорізькій області – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА