Росіяни влучили безпілотниками по лікарні на Чернігівщині, пожежу загасили – влада

Ввечері 1 січня росіяни декілька разів атакували Семенівку на Чернігівщині безпілотниками, був удар "геранями" по Семенівській міській лікарні.

"Попередньо, знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення, пошкоджений харчоблок. На місці влучання виникла пожежа - її загасили", - написав начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус у телеграм.

Крім того, серез удар "молнії" пошкоджені вікна в 5-поверхівці.

"Уночі "герань" поцілила по території одного з лісництв у Корюківському районі. Загорілася господарча споруда. Вогонь вдалося загасити", - зазначив він.

Усього, за даними ОВА, минулої доби було 27 обстрілів. 50 вибухів.