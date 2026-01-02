09:19 02.01.2026
Росіяни влучили безпілотниками по лікарні на Чернігівщині, пожежу загасили – влада
Фото: https://t.me/chernigivskaODA
Ввечері 1 січня росіяни декілька разів атакували Семенівку на Чернігівщині безпілотниками, був удар "геранями" по Семенівській міській лікарні.
"Попередньо, знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення, пошкоджений харчоблок. На місці влучання виникла пожежа - її загасили", - написав начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус у телеграм.
Крім того, серез удар "молнії" пошкоджені вікна в 5-поверхівці.
"Уночі "герань" поцілила по території одного з лісництв у Корюківському районі. Загорілася господарча споруда. Вогонь вдалося загасити", - зазначив він.
Усього, за даними ОВА, минулої доби було 27 обстрілів. 50 вибухів.