Інтерфакс-Україна
Події
09:34 24.12.2025

Окупанти у вівторок атакували Чернігів і ще 26 населених пунктів області – обладміністрація

Окупанти у вівторок атакували Чернігів і ще 26 населених пунктів області – обладміністрація
Фото: https://t.me/chernigivskaODA

Частина населених пунктів Чернігівської області залишилась без енергопостачання внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у середу, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"У переддень Святвечора росіяни атакували Чернігів і ще 26 населених пунктів області. Знову били по енергетиці й цивільній інфраструктурі. 69 обстрілів - 161 вибух", - написав Чаус в Телеграм у середу вранці.

При цьому про постраждалих внаслідок обстрілів не повідомляється.

У самому Чернігові, за його словами, минулої доби пролунало декілька вибухів. "Герані" поцілили по енергообʼєкту. У пів міста зникло світло. Трохи пізніше ворожий безпілотник влучив у 9-поверхівку: пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автівки людей. Попередньо, ніхто не постраждав. На місці розгорнутий пункт незламності. Уночі "Герані" вдарили ще по двох місцях у Чернігові. Зайнялася господарча будівля, дві автівки. Пошкоджені вікна в 5-поверхівці й школі. На іншій локації - влучання в дитячий садочок", - написав Чаус.

Також російські дрони "Герань" завдали удару по енергообʼєкту у Новгороді-Сіверському, внаслідок чого була знеструмена частина населених пунктів.

У місті Семенівка FPV-дрон поцілив у будинок культури та будівлю непрацюючого ліцею.

"На Прилуччині "герані" вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури. Щонайменше 30 вибухів. На місці працюють вогнеборці", - розповів голова обладміністрацї.

За його словами, вогнеборці гасять пожежі на місцях прильотів, усі необхідні служби працюють і допомагають людям.

