Ворожий БпЛА атакував фермерське господарство на Чернігівщині, загинула худоба - ОВА

Фото: https://t.me/chernigivskaODA

Російські окупаційні війська минулої ночі 20 разів обстрілювали Чернігівщину, зафіксовано 43 вибухи, у Новгород-Сіверському районі через атаку безпілотником виникла пожежа у фермерському господарстві, загинула худоба, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Цієї ночі ворожі "герані" атакували фермерське господарство в селі Коропської громади Новгород-Сіверського району. На місці удару виникла пожежа. Унаслідок обстрілу пошкоджений корівник і техніка, загинула худоба - попередньо, 7 корів", - написав він у Телеграм-каналі у вівторок.

За даними ОВА, вранці у Куликівській громаді Чернігівського району через ворожу дронову атаку суттєво пошкоджено приватний будинок.

"Минулої доби ворог 20 разів обстріляв Чернігівщину. 43 вибухи", - додав Чаус.