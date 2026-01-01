Сили оборони України завдають ударів виключно по військових цілях РФ - Генштаб про заяву Сальдо

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони України дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права, завдають ударів виключно по військових цілях ворога, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Інформація про ураження, здійснені Силами оборони України в ніч на 01.01.2026, опублікована на офіційних сторінках Генерального штабу ЗС України у соцмережах. Сили оборони України дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права та завдають ударів виключно по військових цілях противника, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях, маючи на меті зменшення військового потенціалу країни-агресора", - наголосив речник.

Натомість, як зазначили у Генштабі ЗСУ, російські пропагандисти та військово-політичне керівництво РФ неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема з метою впливу на міжнародних партнерів України і перебіг мирних переговорів.

Раніше так званий очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що Збройні сили України в ніч проти 1 січня нібито завдали удару по кафе та готелю в окупованому селі Хорли на узбережжі Чорного моря.

Він повідомив про 24 загиблих, у тому числі дитину, та понад 50 поранених. Серед постраждалих, як заявили в адміністрації регіону, четверо дітей.