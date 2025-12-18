США схвалили продаж зброї Тайваню на суму понад $10 млрд - ЗМІ

Фото: https://nypost.com/

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про масштабні поставки зброї Тайваню на суму понад $10 млрд, повідомляє Associated Press.

Згідно з публікацією, вісім угод щодо продажу зброї охоплюють 82 високомобільні артилерійські ракетні комплекси (HIMARS) і 420 армійських тактичних ракетних комплексів (ATACMS) на суму понад $4 млрд.

Продажі також включають 60 самохідних гаубиць і супутнього обладнання вартістю понад $4 млрд, а також безпілотні літальні апарати на суму понад $1 млрд.

Крім того, пакет поставок включає військове програмне забезпечення вартістю понад $1 млрд, ракети Javelin і TOW вартістю понад $700 млн, запасні частини для вертольотів вартістю $96 млн і комплекти для ремонту ракет Harpoon вартістю $91 млн.