Одна людина загинула, ще дві зазнали поранень через російськи обстріли на Донеччині – ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Одна людина загинула, ще дві зазнали поранень через ворожі обстріли у Донецькій області, є численні руйнування житла, повідомив глава обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Дружківці одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено авто. У Костянтинівці поранено людину", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти області. У Краматорському районі, у Малинівці Миколаївської громади було пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено чотири приватні будинки, багатоповерхівку, дві адміністративні будівлі , склад та автомобіль. У Новопригожому Олександрівської громади пошкоджено авто. У Бахмутському районі, у Різниківці Сіверської громади пошкоджено два будинки.

Очільник ОВА повідомив, що з лінії фронту було евакуйовано 73 людини, у тому числі 18 дітей.