11:18 01.12.2025

Авіакомпанія "Українські вертольоти" організувала свято до Дня Миколая та екскурсію для дітей-сиріт наших Захисників

Напередодні Дня святого Миколая "Українські вертольоти" зустрілися зі своїми підопічними, вручили їм подарунки та відвідали разом найпопулярнішу в Україні виставку. Колектив авіакомпанії під керівництвом Володимира Ткаченка опікується зараз 41 дитиною-сиротою загиблих Героїв із Києва та Київської області. Усі вони є учасниками Благодійної платформи "Дітям наших Захисників", яку ініціювала авіакомпанія.

"Діти наших Захисників та Захисниць, які є підопічними авіакомпанії, втратили обох батьків. Ми не можемо їм повернути батьківську опіку та материнське тепло, але відчуваємо своїм обов'язком підтримувати їх, бути їм друзями. Тому щомісяця ми купуємо їм різні подарунки та регулярно організовуємо заходи. Щоб діти бачили, що цей світ не лише жорстокий, у ньому багато і проявів добра, і прекрасних речей, і причин для гордості. Їхнє життя має бути наповнене хорошими емоціями, приємними враженнями. Здається, у нас виходить викликати у них усмішки", — вважає Голова Ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

Спочатку дітей розважав Святий Миколай та янголята. Кожен син та донька отримали подарунки до свята: настільні лампи та павербанки, солодкі сюрпризи. А потім усі відправились на інтерактивну виставку Ukraine WOW, експозиція якої викликає почуття гордості нашою державою, досягненнями українців у світі. На згадку про цю екскурсію діти теж отримали подарунки: подушки у формі тварин із картин Марії Приймаченко або золоті м'ячі з підписом легенди українського футболу Андрія Шевченка чи унікальні крафтові пазли Кобзаря Тараса Шевченка.

Діти були в приємному шоці від побачених експонатів та багато фотографувались на різних локаціях. Серед того, що вражало найбільше: копія козацької "Чайки", шабля Івана Мазепи, меч часів Київської Русі, гетьманська булава, копії золотої пекторалі та Пересопницького Євангелія, нагороди українців з "Євробачення", "Оскара", Один із боксерських чемпіонських поясів Олександра Усика, золотий мяч Андрія Шевченка. Запам'ятався і зал, який нагадує справжнє пшеничне поле — там понад сто тисяч справжніх колосків та релаксуючий сюркіт коників.

"Ми кожного разу в захопленні від тих подій, які організовують для дітей "Українські вертольоти". Це кожного разу неочікуваний сюрприз і кожного разу приємні емоції. Якби не працівники авіакомпанії ми б не приїхали до Києва на цю виставку і не побачили б на власні очі цього всього", — поділилась пані Надія, бабуся і офіційна опікунка Тимофія, одного з підопічних авіакомпанії.

З усієї області діти з'їхалися на подію завдяки сприянню Київського обласного центру допомоги Захисникам України імені Баранова Віталія Анатолійовича та місцевої виконавчої влади, а кияни — завдяки Центру комплексної підтримки учасників бойових дій "Київ мілітарі хаб".

Всеукраїнський проєкт Благодійна платформа "Дітям наших Захисників" авіакомпанія розвиває у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей, Міжнародною торговою палатою — ICC Ukraine.  Крім того "Українські вертольоти" постійно передає техніку та обладнання на фронт, а також підтримує ветеранів та родини загиблих Захисників. Якщо рахувати від початку повномасштабного вторгнення, то на благодійну допомогу було спрямовано майже 313 млн грн.

 

