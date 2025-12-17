Кабмін підвищив доступність протезів та ортезів для дітей - Свириденко

Кабінет міністрів збільшив обсяги державної компенсації вартості для протезів та ортезів і передбачив доступ дітей до протезів верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом енергії, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Підвищуємо доступність протезів та ортезів для дітей та дорослих — цивільних, які постраждали від російської агресії", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, збільшено обсяги державної компенсації вартості, зокрема, встановлено двократну граничну вартість для протезів та ортезів.

Також передбачено доступ до протезів верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом енергії (біонічних/міоелектричних), бо раніше діти ними не забезпечувалися.

Крім того, врегульовано регулярну заміну куксоприймачів до 3–5 разів на рік через швидкий ріст дитини.

Серед іншого, для дітей також забезпечуватимуть двома видами багатофункціональних колісних крісел залежно від потреб.

Премʼєр наголосила, що алгоритм отримання виробу або компенсації не змінено, для цього потрібно: подати заяву можна у паперовій формі через ЦНАП або онлайн; далі звернення розглядає територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю; після чого рішення ухвалюватимуться протягом трьох робочих днів, після чого Фонд формуватиме направлення і виплачуватиме компенсацію; отримавши підтвердження від Фонду, батьки або законні представники можуть звернутися до обраного виробника, щоб отримати або замовити виріб.

"Заміна куксоприймача адмініструватиметься через заявку на ремонт, яку також потрібно подати до територіального відділення Фонду", - додала Свириденко.