Зеленський: Бачимо сигнали від деяких партнерів щодо допомоги повернути українських полонених і дітей з РФ

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали від неназваних країн-партнерів щодо повернення українських військовополонених, які утримуються в РФ, та вивезених до РФ українських дітей.

"Якщо ми зможемо повернути і дітей, і полонених завдяки партнерам, це прекрасно. В цілому я можу вам сказати, що ми зараз бачимо сигнали від деяких партнерів. Я не знаю, може, я зайве оптимістичний, але якщо більше країн починають говорити про закінчення війни, на мій погляд, це може допомогти, наблизити саме це", - сказав Зеленський під час розмови з журналістами в суботу.

Коментуючи участь представників Катар та Туреччини на зустрічі у Флориді в п'ятницю та суботу, він сказав, що всіх деталей не знає, але обидві країни хочуть бути максимально задіяні в допомозі щодо закінчення війни. "Катар допомагав щодо повернення наших дітей і дійсно допомагав. Я їм вдячний. А Туреччина нам організовувала майданчик для наших переговорних груп Америки, України, Росії, завдяки яким ми повернули багато наших військових полонених. Тому те, що ці представники хочуть допомогти, я вважаю, що треба підтримувати такі сигнали", - сказав Зеленський.