19:03 26.11.2025

Спецпідрозділ ГУР "Шаманбат" отримав партію FPV-дронів від благодійників

Фото: https://t.me/DIUkraine

Бійці спецпідрозділу "Шаманбат" Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали партію з 50 SECRET BOXʼів – готових до застосування комплектів із 13-дюймовими FPV-дронами на оптоволокні, повідомляє пресслужба ГУР МО.

Понад 2,5 млн грн на закупівлю зібрали понад 170 закладів харчування по всій Україні в межах благодійної кампанії "Смачно, бо на дрони!".

"Щодня наші захисники ризикують своїм життям, щоб зберегти наше. І ми не маємо права зупинятися чи опускати руки. Воїнам потрібна зброя – а отже, волонтери мають шукати ресурси, а українці – об’єднуватися", – наголосив під час передачі комплектів керівник Благодійного Фонду "Сучасна Україна" Володимир Гавриш.

Оптоволоконний зв’язок дронів гарантує стабільне управління в умовах радіоелектронної боротьби та забезпечує контроль на всій дистанції польоту на швидкості до 90 км/год.

Дрони вже вирушили до позицій розвідників, зокрема й на Покровському напрямку.

Представник ГУР МО України Євгеній Єрін подякував рестораторам за вагомий внесок у підсилення підрозділів воєнної розвідки.

"Під час високотехнологічної війни можна з упевненістю сказати: зброї забагато не буває, дронів забагато не буває. Кожен дрон – це вражена ціль, кожен дрон – це смерть ворогам", – сказав Єрін.

