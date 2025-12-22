Інтерфакс-Україна
Події
08:45 22.12.2025

ГУР оприлюднило деталі операції зі знищення російських винищувачів у Липецьку

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило деталі операції зі знищення винищувачів на аеродромі поблизу Липецька (РФ). Інформацію ГУР опублікувало у власному телеграм-каналі в понеділок.

"У ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під ліпєцком спалахнула пожежа — горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27. Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу. Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які росія використовувала у геноцидній війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів", - сказано в повідомленні ГУР МО.

За інформацією розвідки йдеться про Су-27 та Су-30 із бортовими номерами "12" та "82". Планування спецоперації зайняло два тижні.

"Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські "сушки" прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім — безперешкодно залишити аеродром", - описує ГУР перебіг операції в Телеграм.

 

Теги: #літаки #гур_мо_україни #операція #рф

