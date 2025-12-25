Інтерфакс-Україна
Події
11:40 25.12.2025

Дрони СБУ уразили нафтові резервуари в порту Темрюк і газопереробний завод в Оренбурзі - джерело

2 хв читати
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ: нафтові резервуари в порту Темрюк і газопереробний завод в Оренбурзі, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору рф. Першим під атакою опинився морський порт Темрюк у Краснодарському краї. Там палають два резервуари з нафтопродуктами", - розказав співрозмовник агентства в четвер.

За його словами, площа пожежі складає близько 2 тисяч квадратних метрів, до гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки.

"Згодом різдвяне "вітання" від СБУ дісталося й Оренбурзькому газопереробному заводу. Це найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 млрд м³ газу на рік", - поінформувало джерело.

Співрозмовник зазначив, що унаслідок прильоту безпілотників сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю.

Технологічний процес на підприємстві було призупинено. Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу, зафіксував пожежі на заводі.

"СБУ продовжує системні удари по об’єктам нафтогазового сектору рф. Кожне з них б’є по російському бюджету, зменшує валютні надходження, ускладнює логістику та постачання пального для армії. СБУ й надалі проводитиме спецоперації для створення додаткового тиску на економіку рф", - резюмувало джерело в СБУ.

Фото - ТГ-канали

Теги: #дрони #оренбург #сбу #ураження

