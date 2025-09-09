Інтерфакс-Україна
09:35 09.09.2025

Андріївський узвіз у вихідні зібрав близько 10 тисяч гостей але підтримка фронту виявилася мізерною

У минулі вихідні Київ відзначив день народження Андріївського узвозу. Вже восьмий рік поспіль одна з найвідоміших історичних вулиць столиці протягом двох днів перетворився на мистецький простір, що об’єднав музикантів, поетів, художників, акторів та гостей з різних областей України.

Попри масований обстріл столиці в ніч на 7 вересня, свято зібрало близько 10 тисяч відвідувачів.

Організаторка свята Тетяна Митрофанова на своїй сторінці у фейсбуку висловила розчарування  через невеликий сбір донатів на підтримку військових, попри велику кількість відвідувачів фестивалю.

"Мої дорогі підписники, я звертаюся до вас не просто як організаторка, а як людина, яка щиро вірить: Україна - це єдине місце на світі, де ми можемо бути вдома і вільними. Ми витратили великі кошти, щоб подарувати вам ці два дні тепла, музики, поезії, щирості та перезавантаження - щоб ви могли видихнути, відчути силу нашої культури, побачити молодих митців, які творять світло навіть у темряві. Але зараз я прошу вас не лише про оплески. Ми всі знаємо, як важко виживати, коли бізнеси тріщать, а державні потоки йдуть у нікуди. Майже кожна родина сама обуває, годує, підтримує своїх на фронті. І саме тому я прошу: задонадьте. Не мені - собі. У свою власну свободу. У тих, хто її щодня виборює. Наповніть банку, переведіть хлопцям на картку. Бо соромно просити, але ще гірше - мовчати", - закликала вона.

За оцінками організаторів, найбільше глядачів зібрала світлова інсталяція Миколи Марусика, яка оживила фасад Андріївської церкви під техно-етно композиції молодих українських композиторів.

Фестиваль розпочався ранковим забігом "За Мир" у двох дистанціях на 2,5 та 5 км, організаторами якого виступили ДУ "Агенція масового спорту України" за підтримки Міністерства молоді та спорту України та ГО "Андріївський Узвіз".

В цьому році приймали участь військові музиканти та митці, гостей чекали поетичні та музичні виступи митців, танцюристів, велосипедний ретро-круїз, концерт із сучасними інтерпретаціями народних пісень та виступ військового і митця Миколи Марусика, який спеціально приїхав із фронту на виступ  у столиці. 7 вересня вперше на майданчику біля Андріївської церкви пролунала музика у виконанні військового оркестру Національного університету оборони України під керівництвом військового диригента, майора Дмитра Дехтярьова.

Цьогорічне святкування мало особливу мету - воно було благодійним. Протягом двох днів збиралися донати для майстерні роти радіоелектронної боротьби 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, де служить Микола Марусик.

Як зазначила головна організаторка заходу Тетяна Митрофанова, фестиваль - це не просто культурна подія, а жест вдячності, підтримки та віри в перемогу. За її словами, загалом участь у святкуванні взяли близько 400 митців з Рівненщини, Київщини та Полтавщини, в тому числі й ляльковий театр. Було проведено численні майстер-класи для дітей та дорослих - зі співу, танців, гопака, фламенко та ретро-танців.

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревськог роздрукував для гостей фестивалю пісенники у вигляді яскравих книжок.

"На весь Андріївський узвіз лунали українські пісні, і близько 300 людей одночасно співали "Калину" завдяки музикантам з Полтавщини. Це і є лагідна українізація," - підкреслила Тетяна Митрофанова.

Учасники фестивалю висловили вдячність за організацію події, яка дала змогу близько 200 юним музикантам виступити наживо, адже з 2022 року більшість заходів проводяться онлайн.

"Дорослі слухали дітей зі сльозами на очах. Ці діти - наше майбутнє", - зазначили гості.

На фестивалі відбувся показ колекції бренду UNA від української фабрики UNA Manufactura, який створює одяг у національному стилі з натуральних матеріалів, враховуючи національні традиції.

Фестиваль на Андріївському узвозі вкотре довів, що мистецтво - це не лише краса, а й сила, здатна єднати, надихати та підтримувати у найтемніші часи. День народження улюбленої київської вулиці став актом культурного спротиву, вільним простором для творчості, віри та любові до життя.

Свято стало можливим завдяки підтримці соціально відповідального бізнесу - фармацевтичної компанії Farmak, ресторації "За двома зайцями", K.A.C. GROUP, медичної групи PORCELAIN, а також благодійних організацій ROTARY KYIV та БО "Омріяна Країна".

Джерело 

Теги: #зсу #андріївський_узвіз #допомога #благодійність #митрофанова

