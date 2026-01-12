IDS Ukraine спрямувала понад 638 млн грн на благодійність: підсумки гуманітарної місії за 2022–2025 роки

Лідер українського ринку бутильованих вод – група компаній IDS Ukraine (виробник "Моршинської", "Миргородської", "Аляски" та інших торгових марок) – підбиває підсумки гуманітарної діяльності за 2022–2025 роки. За цей період загальний обсяг допомоги армії, ДСНС, лікарням і населенню становив 638,4 млн грн, з яких 196,2 млн грн – за минулий рік, що став рекордним за обсягом благодійності в історії компанії.

У фокусі благодійної діяльності групи – забезпечення якісною питною водою тих, хто цього найбільше потребує. З початку повномасштабного вторгнення IDS Ukraine безоплатно надала госпіталям, лікарням, військовим частинам води на 379,9 млн грн, з яких на 97 млн грн – протягом минулого року. Допомогу на постійній основі отримують понад 100 підрозділів ЗСУ, Нацполіції та ГУР. Налагоджена системна робота з медичними закладами, серед яких, зокрема, лікарня ім. Мечникова, Охматдит, Центр дитячої кардіології МОЗ та ін. Вагомим досягненням попереднього року стало створення стратегічних запасів води для основних військових госпіталів і лікарень, щоб вони не відчували браку питної води через обстріли ворогом інфраструктури. До того ж компанія надає допомогу постраждалим від війни регіонам (цього року допомагала подолати кризу щодо питної води в Одесі, куди на запит Одеської ОВА було передано майже 180 тис. л).

Також протягом чотирьох років компанія продовжує виплачувати мобілізованим співробітникам заробітну плату. Загальна сума таких виплат з 2022 до 2025 року включно становила 198,7 млн грн, з яких понад 80 млн грн – за минулий рік. Додатково для своїх мобілізованих співробітників, а також на запити військових, IDS Ukraine закуповує амуніцію, технічні засоби та ін., на що з 2022 року було витрачено 56 млн грн.

Минулого року IDS Ukraine розширила напрямок підтримки військових, які потребують реабілітації. Додатково до безоплатного забезпечення водою на потреби підопічних стратегічного партнера компанії з 2018 року – центру реабілітації Next Step Ukraine – було спрямовано 3,7 млн грн. 1,7 млн грн центр отримав у межах ініціативи "Воля рухатись вперед", коли одну гривню з продажу кожної банки енергетика "Воля" зі смаком "Оригінальний" надавали на реабілітацію військових. Ще 2 млн грн – це кошти, зібрані в межах "Бігозбору", коли "Моршинська" перераховувала 10 грн за кожен кілометр пробіжки за усіх, хто долучився до тренувань у межах проєкту. В такий спосіб компанія розширила звичний підхід до благодійності, залучивши українців до розбудови культури підтримки ветеранів, а не лише фінансової підтримки.

"Благодійність завжди була у фокусі діяльності компанії. Як лідер і виробник стратегічного продукту, ми допомагаємо у подоланні складних для держави та суспільства викликів. Саме тому ми співпрацюємо з військовими, рятувальниками, пожежниками, лікарнями, формуємо запаси води для постраждалих регіонів, підтримуємо в інші доступні способи військових і допомагаємо пройти реабілітацію пораненим. Це стратегічний напрямок діяльності, усвідомлений вибір – системно виділяти кошти на благодійність, тому цього року ми збільшили відрахування на благодійні потреби та плануємо продовжувати таку практику, поки держава та населення цього потребуватимуть", — підкреслив СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук.

IDS Ukraine співпрацює з провідними фондами, такими як Superhumans, Food Bank Україна, Next Step. Діяльність IDS Ukraine фокусується на напрямках, які є найбільш важливими для українського суспільства. Дослідження аналітичної платформи Gradus Research підтверджують, що допомога ЗСУ та реабілітація ветеранів є пріоритетом для понад 70% громадян. Компанія будує свою стратегію саме на цих засадах, забезпечуючи надійну підтримку там, де вона є життєво необхідною. Завдяки незмінній позиції щодо підтримки держави компанія стабільно входить до переліку найбільших корпоративних донаторів України за версією авторитетного видання New Voice.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. За підсумками дев’яти місяців 2025 року загальна сума сплачених податків і зборів до бюджетів усіх рівнів зросла до 914,67 млн грн, що на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

