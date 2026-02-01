Motivair від Schneider Electric анонсує новий блок розподілу охолоджувача з можливістю масштабування до 10 МВт і більше для фабрик ШІ наступного покоління

Motivair від Schneider Electric, провідний новатор у сфері технологій рідинного охолодження для цифрової інфраструктури сьогодні представив новий, найпотужніший у галузі блок розподілу охолоджувача (CDU) потужністю 2,5 МВт, призначений для надійного охолодження дата-центрів з високою щільністю серверів.

Модель MCDU-70 — це блок розподілу охолоджувача з найбільшою потужністю серед усіх рішень Motivair, яка пропонує революційне, гнучке та масштабоване рішення для задоволення суворих вимог графічних процесорів (GPU) нового покоління та гігаватних фабрик штучного інтелекту.

Використовуючи програмне забезпечення EcoStruxure від Schneider Electric, CDU Motivair працюють як централізована система — задовольняючи сучасні потреби в охолодженні з можливістю масштабування до 10 МВт + для систем високопродуктивних обчислень наступного покоління, ШІ та робочих навантажень прискорених обчислень.

Компактна та ефективна, модель MCDU-70 є найновішим доповненням до лінійки CDU компанії Motivair, забезпечуючи потужне охолодження без компромісів — з повним збереженням продуктивності потоку та тиску в системі навіть у масштабах гігаватного рівня. Її продуктивність ідеально відповідає потребам великих об’єктів, таких як NVIDIA Omniverse DSX Blueprint, де впровадження розраховані на 10 МВт для досягнення гігаватного масштабу. При потужності 2,5 МВт кожен, шість пристроїв MCDU-70 можуть забезпечити конфігурацію 4+2 з резервуванням, а ємність блоку відповідає дорожній карті GPU від NVIDIA на найближчу перспективу.

«Штучний інтелект не сповільнюється. Наші рішення створені, щоб іти в ногу з еволюцією чипів і кремнієвих технологій — забезпечуючи продуктивність нового покоління саме тоді, коли це найважливіше», — зазначив Річ Вітмор, генеральний директор і президент Motivair by Schneider Electric.

«Успіх дата-центрів сьогодні залежить від здатності надавати масштабовані, надійні й енергоефективні інфраструктурні рішення, які відповідають вимогам фабрик ШІ нового покоління. Ми відповідаємо на цей виклик перевіреними рішеннями з рідинного охолодження, що масштабуються разом із потребами наших клієнтів».

З додаванням MCDU-70 повне портфоліо рішень для рідинного охолодження, компанії Schneider Electric тепер пропонує CDU із діапазоном потужності від 105 кВт до 2,5 МВт, що задовольняє як поточні, так і майбутні вимоги до продуктивності.

Кожен блок CDU є масштабованим і бездоганно інтегрується з іншими пристроями та програмним забезпеченням Schneider Electric, забезпечуючи точну й надійну систему охолодження для операторів дата-центрів.

Модель MCDU-70 вже доступна для замовлення по всьому світу через передові виробничі хаби Schneider Electric у Північній Америці, Європі та Азії.

Про Motivair by Schneider Electric

Motivair by Schneider Electric — провідний світовий постачальник передових рішень для рідинного охолодження, створених для подолання найскладніших теплових викликів сучасних обчислювальних систем.

Як надійний партнер виробників кремнієвих чипів і серверних OEM-компаній, Motivair пропонує технології, що забезпечують прориви у сфері штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень (HPC), підвищуючи продуктивність і надійність дата-центрів — як колокаційних, так і гіпермасштабованих.

Від чипа до чиллера — Motivair пропонує комплексне портфоліо продуктів, систем і сервісів, що підтримують новаторів, які формують цифровий світ майбутнього.

Про Schneider Electric

Schneider Electric — світовий лідер у галузі енергетичних технологій, що забезпечує ефективність і сталий розвиток шляхом електрифікації, автоматизації та цифровізації промисловості, бізнесу й побуту.

Її технології дають змогу будівлям, дата-центрам, заводам, інфраструктурі та енергомережам працювати як відкриті, взаємопов’язані екосистеми, підвищуючи їхню продуктивність, стійкість і екологічність.

Портфоліо компанії включає інтелектуальні пристрої, програмно-орієнтовані архітектури, системи на базі штучного інтелекту, цифрові сервіси та експертні консультації.

Маючи 160 000 співробітників і 1 мільйон партнерів у більш ніж 100 країнах, Schneider Electric стабільно входить до переліку найсталіших компаній світу.

